Estado libera bens pendentes de entrega para setores social e primário

Manaus - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) comunica que, por meio de oficio, fará liberação de equipamentos, bens de consumo, materiais e implementos que estão pendentes de entrega oficial para setores social e primário. Os bens, fomentados pelo FPS, seriam entregues oficialmente ao longo do primeiro semestre deste ano, porém a gestão do Fundo optou por fazer a liberação dos bens para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) beneficiadas por editais, em razão da pandemia de Covid-19 no estado.

Os bens incluem, entre outros, veículos de transporte e utilitários, lanchas, botes, móveis, computadores, condicionadores de ar, kits de pesca e de casa de farinha. Uma vez liberados, os materiais, financiados por meio de chamamento público em favor das OSCs dos segmentos social e primário, ajudarão tanto o pequeno agricultor a realizar seu trabalho no campo quanto as OSCs do setor social a manterem suas atividades, em conformidade com o Decreto nº 42.145, assinado pelo governador Wilson Lima, que determina a continuidade das medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus no Amazonas.



A vice-presidente do FPS, Kathelen dos Santos, apontou a importância da entrega dos materiais. “Essa liberação é importante para que os agricultores continuem seu trabalho no campo, para que no fim de toda essa situação, a produção esteja em dia, e que, com o trabalho, consigam diminuir o impacto na renda. No setor social não é diferente: a liberação tem objetivo de dar continuidade aos trabalhos das OSCs de forma que os atendimentos que elas prestam a população não sejam tão afetados”.

Equipamentos

A lista de bens a serem liberados inclui veículos tipo van, materiais permanentes (mesas, cadeiras, computadores, oficina de costura, armários, impressoras, condicionadores de ar, televisores, bebedouro e mais), caminhões baú, tratores agrícola, bote de alumínio, lancha com motor 60 HP, kits de pesca, kits casa de farinha, micro tratores e implementos agrícolas.

Alcance

Em todo o estado, 28 associações e cooperativas do setor primário serão alcançados por essa medid | Foto: divulgação/ Breno Brandão

Em todo o estado, 28 associações e cooperativas do setor primário serão alcançados por essa medida, contabilizando 15 municípios atingidos. No setor social, serão 17 OSCs beneficiadas, sendo três delas do interior do estado. Com a liberação, o setor social continuará contribuindo com o Estado no período da pandemia, dando assistência às pessoas e famílias por elas atendidas.



FPS

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

*Com informações da assessoria