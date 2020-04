Detentas do AM produzem máscaras de proteção contra o coronavírus

Doze internas foram certificadas com carga horária de 60h | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de contribuir com ações de combate e prevenção contra o novo coronavírus, nesta terça-feira (7), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), encerrou o curso “Produção de Máscaras Triplas Descartáveis” na Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), localizada no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), em parceria com a empresa RH Multi Serviços Administrativos Ltda.

Doze internas foram certificadas com carga horária de 60h. Todas darão continuidade à produção das máscaras descartáveis, iniciada na penúltima semana de março. O curso fez parte do núcleo de costura da Seap, criado no ano passado com o objetivo de profissionalizar mão de obra carcerária no corte e costura.

Durante o período de capacitação, foram finalizadas mil máscaras, e mais de 2 mil ficaram cortadas e prontas para o acabamento. O resultado foi alcançado com o acréscimo de oito máquinas de costura, parte da doação feita pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) no último dia 26 de março.

Como parte do aprendizado, as apenadas receberam noções básicas de empreendedorismo; relações interpessoais; ética; higiene pessoal, ambiental e industrial; confecção de máscaras descartáveis hospitalares; identificação dos principais materiais e equipamentos utilizados na confecção das máscaras; noções de segurança do trabalho; manuseio de máquinas e preparação de modelagens; e corte em escala de produção.

Trabalho e benefício

“Manter-se com a mente ocupada trabalhando, e ainda por cima em um trabalho que beneficia a saúde da sociedade como um todo, já é por si só gratificante para essas mulheres privadas de liberdade. Mas, além desse há também o crescimento de que elas estão participando de projetos de remição de pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP), garantindo um dia de pena a menos a cada três dias de trabalho ou estudo”, declarou Paulo Sérgio, diretor da PFM.

Esterilização

Todas as máscaras confeccionadas estão sendo esterilizadas pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e destinadas para usuários dos sistemas de saúde, segurança pública, assistência social, e de outros serviços de atendimento ao público.





*Com informações da assessoria