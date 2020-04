Amazonas recebe doação de 15 mil frascos de álcool gel da Ambev

Materiais doados | Foto: Secom

Manaus - O Governo do Estado recebeu, entre a noite da terça-feira (7) e tarde desta quarta-feira (8), 15 mil frascos de álcool gel em doação feita pela Cervejaria Ambev. Somando 3,5 mil litros da substância, a doação vai ser utilizada pela rede pública de Saúde e por órgãos que trabalham no combate à pandemia de Covid-19, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM).

“Essa é uma iniciativa da Ambev que percebeu essa lacuna de álcool gel no mercado. Temos a capacidade de produzir o álcool 70% nas nossas cervejarias, mas não de fazer o gel. Então, nós conseguimos parceiros para fazer a parte do gel, e aí as unidades do sudeste estão produzindo álcool 70%. As garrafas estão sendo produzidas em Jundiaí, e o envase na cervejaria de Uberlândia, em Sete Lagoas, Minas Gerais”, explicou o gerente geral da cervejaria no Amazonas, Guilherme Martinhago.

De acordo com Martinhago, além da produção de álcool gel, a empresa está comprometida com a produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que serão disponibilizados ao Ministério da Saúde para serem distribuídos aos Estados. “A Ambev começou ontem a fabricar também máscaras, aquelas viseiras, e há capacidade de produzir cerca de 50 mil viseiras por dia. A ideia é que as mesmas localidades que receberam o álcool gel recebam também a viseira. Esse é um papel que a gente entende que todas as empresas deveriam ter, que é cuidar dos seus consumidores na hora que eles mais precisam”, afirmou o gerente da Cervejaria.

O carregamento de álcool gel doado pela Ambev será utilizado pelos órgãos que trabalham no combate à pandemia de Covid-19 no Amazonas, tanto na capital quanto no interior. “Toda doação que estamos recebendo da Ambev está sendo dividida para o nosso pessoal de apoio, que está à frente do problema. Parte das doações já foram destinadas à Fundação de Vigilância em Saúde, que está no combate direto e é quem faz os exames de sangue, que está no Laboratório Central fazendo as testagem necessárias para combater essa pandemia que a gente vem enfrentando.

Além disso, o Corpo de Bombeiros também recebeu parte dessa doação que está entrando com profissionais de saúde para ajudar tanto a Susam, quanto a própria FVS. A maior parte da doação vai ficar diretamente na Susam, que, através da sua Central de Medicamentos, vai fazer a dispensação desse álcool”, explicou o coordenador da Unidade de Gestão Integrada da Casa Civil, Rodrigo Cavalcante.

As parcerias com a iniciativa privada, de acordo com Cavalcante, são essenciais para que o Governo do Estado tenha mais êxito no enfrentamento ao novo coronavírus. “Todas as parcerias são bem-vindas. Uma doação grande dessa como a Ambev vem fazendo tem que ser tratada de uma forma como início de parceria. Somos um governo novo que vem adotando novas práticas, uma delas é dar transparência para tudo aquilo que a gente faz, e esses parceiros privados que conglobam com a gente. Todo esse esforço em prol da população amazonense como um todo, na capital e no interior, sempre são bem vindas”, enfatizou.

Apoio

O Hospital Delphina Aziz, que é referência em casos confirmados e suspeitos da Covid-19 no Estado, informou o recebimento de 30 protetores faciais doados pela “Liga contra o Covid-19 Manaus”. A rede de voluntários já havia feito, no dia 28 de março, a doação de outros 30 protetores faciais para a unidade hospitalar.

Valorização

O NaOca Restaurante realizou na noite de terça-feira (7), a entrega de 20 pizzas com mensagens de incentivo aos funcionários do Hospital Delphina Aziz. A ação ocorreu em conjunto com clientes do restaurante que, na compra de pizzas, puderam escrever bilhetes de agradecimento aos profissionais de saúde atuantes no combate ao novo coronavírus.

Além disso, a empresa Bombons Finos da Amazônia fez a doação de ovos de Páscoa para servidores do Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) e, ainda, na área externa do Hospital Delphina Aziz. Ao todo, foram doadas 200 unidades de ovos de chocolate fornecidos pela empresa.

Produção fortalecida

Ao longo das últimas semanas a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), tem contribuído, diretamente, no combate à doença com a produção de álcool 70%. A Universidade recebeu a doação de 2.500 litros de etanol do Grupo Atem, além de 1.200 litros da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), ambas para a fabricação do produto.

Outras doações

O Grupo de Ortodontistas de Manaus doou 72 macacões, 70 óculos de proteção e 18 caixas de luvas. A empresa Magama, de produtos químicos e farmacêuticos doou 200 unidades de álcool em gel de cinco litros. A Videolar-Innova S.A entregou 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel. Um lote com duas mil unidades de máscaras de proteção N19 foi doado pela Casa das Correias.

A Magistral realizou a doação de cinco mil garrafas do tipo PET de 250 ml. A SR, que fabrica produtos hospitalares disponibilizou 29 mil toucas de proteção. Colchões e itens de cama e banho foram doados pelas empresas Bemol e TV Lar, respectivamente. Além disso, a rede de supermercados DB doou 500 máscaras de proteção e 500 cestas básicas.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) doou sete notebooks. A Recorfarma Indústria da Amazônia Ltda, que é a empresa de concentrados da Coca-Cola em Manaus, doou 40 toneladas de álcool etílico 70%. Além disso, o Grupo Simões doou 200 pacotes de refrigerantes em lata e a Fini, empresa de guloseimas doou pacotes de doces, que foram entregues aos profissionais da área da saúde





*Com informações da assessoria