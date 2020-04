Covid-19 não escolhe vítima: 804 pessoas estão infectadas no AM

Manaus - Com base no último levantamento divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta quarta-feira (8), o Amazonas tem 804 casos confirmados do novo Coronavírus e 30 óbitos. O vírus tem afetado o mundo todo e não escolhe as vítimas. Desde o primeiro caso confirmado, dois músicos e uma profissional de saúde morreram na capital amazonense.

Na última segunda-feira (6), o músico Dartagnan de Castro, 45, mais conhecido como Kinho, faleceu após contrair a doença no Hospital 28 de Agosto quando acompanhava seu pai em um tratamento na unidade. Dartagnan era ritmista da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida e perdeu o pai para a doença dois dias antes de falecer.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte de ambos e ressaltaram a importância do isolamento social, em uma publicação o irmão do músico, Yawata de Castro relatou não aguentar mais a dor da perda de seus entes queridos, pai e irmão. Já o filho de Dartagnan, Aramis Castro não se pronunciou sobre o ocorrido.

Desde o primeiro caso confirmado, aproximadamente três músicos morreram na capital. O primeiro caso aconteceu no último dia,30, com o falecimento de Robson de Souza Lopes,43. Ele morreu após passar dez dias internados no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Abdel Aziz.

Emocionados, familiares disseram que o músico era saudável e não fazia parte do grupo de risco. A expectativa era de uma alta em breve.

A cunhada da vítima, Lúcia Noronha, explicou que no fim da manhã do dia 20 de março, o músico passou mal e logo foi internado na unidade hospitalar, que é referência para atender os casos do Covid-19 em Manaus. Ela disse que Binho não apresentava nenhum tipo de problema de saúde. Apenas teve asma quando criança.

Segundo a família, Binho não apresentava nenhum tipo de problema de saúde | Foto: Reprodução

"O quadro de saúde dele todo dia apresentava melhoras. Todo dia os médicos nos deixavam esperançosos. Um dia antes do falecimento, o próprio enfermeiro falou pra mim que ele foi o primeiro paciente confirmado do Covid no Delphina e internado em UTI e que ia ser o primeiro a sair daqui curado de lá. Ele era saudável. Diziam que já estava melhorando", completou.



Também faleceu na última terça-feira, 7, a técnica de enfermagem, Karlessandra da Silva Correa, 40, que trabalhava no Hospital Platão Araújo, Zona Leste da capital, o diagnóstico apontou que a profissional tenha falecido pelo vírus H1N1, mas as autoridades de saúde não descartaram a suspeita por Covid-19.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde (SindSaúde), mais de 50 profissionais da área estão com suspeita do novo Coronavírus em Manaus, o sindicato lamentou a situação e disse que as contaminações podem decorrentes da falta de qualidade dos Equipamento de Proteção Individual (EPI's) usados pelos profissionais, uma vez que alguns precisam cumprir carga horária de doze horas usando apenas uma máscara cirúrgica, sem poder fazer a troca por falta de equipamento.