Cruz Vermelha do AM abre inscrição para voluntários contra Covid-19

Manaus - De mais de 3 mil voluntários da Cruz Vermelha distribuídos pelo Brasil que atuam no enfrentamento à Covid-19, no Amazonas são 200. As inscrições para seleção de novos profissionais voluntários estão abertas até a próxima sexta-feira (10) e devem ser feitas pelo link disponível nas redes sociais @cruzvermelhabrasileiraam

A seleção dos voluntários temporários tem como objetivo o enfrentamento à pandemia de Covid-19. As inscrições são para as seguintes áreas: administração, serviço social, logística (superior ou técnico), gestão de RH, jornalismo, marketing, publicidade e programada, designer, fotografia, enfermagem, psicologia, nutrição e medicina clínica.



A Cruz Vermelha Brasileira, maior instituição de ajuda humanitária do mundo, tem como missão atenuar o sofrimento humano. O objetivo é proteger mais de 400 mil brasileiros, através de atividades de saúde, promoção de higiene, apoio psicossocial e conscientização.

No Amazonas, a filial está com várias frentes de atividades relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus, reuniões constantes com agências de saúde para ações no Estado, treinamento sobre os protocolos de biossegurança e apoio psicossocial para militares e agências da operação de acolhida sobre a pandemia.

O presidente estadual da Cruz Vermelha, Mário Aníbal Gomes da Costa Júnior fala sobre as ações já realizadas. “Destacamos um posto de atendimento e triagem no PITRIG – (Posto de Interiorização e Triagem da Operação Acolhida), implantação de outro na Arena Amadeu Teixeira e no P.R.A (Posto de Recepção e Apoio) na rodoviária, assistências aos ribeirinhos e comunidades, com doações pontuais dos materiais que recebemos como doação de cadeira de rodas e cadeira de banho”.

O Presidente Mário Aníbal, ainda ressaltou que a Cruz Vermelha do Amazonas lançará uma campanha de arrecadação de alimentos para distribuição aos mais necessitados. E colocou à disposição toda equipe de voluntários para informar toda a população sobre os cuidados necessários.





