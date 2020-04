Tenente-coronel do Exército morre no AM com coronavírus

O tenente-coronel deixou esposa e dois filhos | Foto: Reprodução

Manaus – Após o Comando Militar da Amazônia (CMA) afirmar que alguns militares começaram a apresentar sintomas do novo coronavírus em Manaus, na manhã desta quarta-feira (8) o Tenente Coronel Péricles Ferreira de Lima faleceu após contrair Covid-19. O militar estava internado desde o último dia 27 de março e morreu por complicações respiratórias no Hospital Delphina Abdel Aziz, em Manaus, Amazonas.



O tenente-coronel era natural do Rio de Janeiro e fazia parte da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, unidade do Exército Brasileiro em São Gabriel da Cachoeira, distante a 810 km de Manaus. O militar foi a primeira vítima da corporação.

O tendente teria vindo a Manaus a passeio há três semanas, quando a pandemia começou no estado. Devido às restrições, no dia 24 março, a esposa e os filhos foram para João Pessoa, para a casa dos sogros para evitar o contágio.

No dia 25 ele voltaria para São Gabriel da Cachoeira, em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), mas foi retirado da aeronave, ainda em Manaus, por estar com sintomas da doença. No mesmo dia, o tenente foi internado no Hospital Militar da Área de Manaus e após a confirmação do caso, ele teria sido transferido para o hospital de referência na capital, Delphina Aziz.

Em nota, o Exército Brasileiro disse que presta apoio psicológico e espiritual aos familiares | Foto: reprod

Na manhã desta quarta-feira (8), Péricles entrou em coma induzido e teve complicações respiratórias quando veio a falecer logo pela manhã. O corpo do militar deverá ser cremado devido as ordens estabelecidas pelas autoridades de saúde.



Uma fonte ligada ao Exército Brasileiro relatou que, embora o Comando Militar da Amazônia (CMA) tenha confirmado os casos de novo coronavírus entre oficiais, após um curso na Selva com cem homens, aproximadamente 80 soldados foram mantidos em quarentena aguardando outro curso, que acabou sendo suspenso após suspeita de novos casos do vírus.

O CMA informou, por meio da 7ª Seção de Comunicação Social, que o curso foi suspenso da relação de atividades previstas pelo Comando, mas não quis se pronunciar a respeito das medidas adotadas desde a confirmação dos casos entre oficiais, nem se os militares permanecem em quarentena.

Em nota, o Exército Brasileiro disse que presta apoio psicológico e espiritual aos familiares e que os ritos funerários seguirão as orientações das autoridades sanitárias, ainda sem data para acontecer.

"Sem apoio"

Ainda nesta quarta-feira (8), um apelo divulgado nas redes sociais e grupos de WhasApp feito pelo policial militar Jeremias, que preferiu não identificar seu sobrenome, mas informou que atua na 12°Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informa que está internado no Hospital Delphina Azzis e durante esse período não recebeu nenhum apoio da Polícia Militar do Amazonas.

“A gente dá tudo para a instituição e não recebemos se quer um apoio na hora que precisamos, eu não recebi uma visita da Assistente Social da instituição ou nem se quer ligações, por isso eu deixo aqui o alerta todos, que priorizem a saúde de vocês”, enfatiza.

Jeremias informou que seu estado de saúde é estável e apresenta melhora e avanços, porém em decorrência da situação, a sua perna esquerda apresentou um quadro de trombose. O policial ressaltou ainda que a população se cuide e não vá ao trabalho se estiver doente ou com sintomas.