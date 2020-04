Fotógrafo faz fotos de graça para ajudar micro e pequenas empresas

Nogueira se sensibilizou com os pequenos negócios que estão ‘ralando’ para manter o negócio em pé | Foto: Daniel Nogueira

Manaus - O fotógrafo Daniel Nogueira tem feito fotos de graça para negócios de pequeno porte que precisam de apoio em meio à queda no faturamento provocada pela pandemia do coronavírus (Covid-19), pois com as ruas vazias e o comércio tradicional paralisado, muitos negócios dependem exclusivamente da internet e das vendas on-line para conseguirem subsistir.



“Hoje, sem poder sair de casa, a maioria das pessoas estão comprando seu almoço, jantar, lanche de uma pessoa que vende por aplicativo ou pelas redes sociais. O que essas pessoas têm em comum? A forma que apresentam seus produtos”, explica.

Nogueira se sensibilizou com os pequenos negócios que estão ‘ralando’ para manter o negócio em pé e que não têm recurso para gastar com a publicidade. “As grandes empresas têm orçamento para contratar agências de publicidade. O informal faz tudo dentro da sua cozinha: produz, anuncia, atende e entrega. E eu quero ajudar essas pessoas a apresentar seus produtos de maneira que não percam para uma multinacional de fast food ou para uma grande marca de chocolate que fatura milhões na época da páscoa, por exemplo”, diz.

Empresas agradecem

No final, nessa troca benéfica, comércio e fotógrafo saem ganhando, pois criam um vínculo muito forte entre si. E quando a crise passar, essas pequenas e médias empresas lembrarão daqueles que as ajudaram no momento em que mais precisaram de divulgação.

De quebra, as fotografias gratuitas movimentam a economia e o mercado digital, permitindo que o comerciante tradicional migre de plataforma em um momento em que poucas pessoas vão à rua adquirir produtos presencialmente.

Este é o caso da empreendedora Raiane Silva, que vende ovos de chocolates pelas redes sociais. Ela ganhou as fotos do seu produto em alta qualidade para divulgar para os clientes.

Fotos do Ovos de chocolates feita por Daniel Nogueira | Foto: Daniel Nogueira

967 mil amazonenses informais



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 38 milhões de trabalhadores brasileiros estão na informalidade. O resultado é do último trimestre encerrado em fevereiro. No Amazonas, 967 mil pessoas estão na informalidade.

Daniel também é um destes amazonenses informais que sente o impacto da crise da pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o trabalho com fotografia de eventos parou. A expectativa é que esta pandemia acabe logo para ele voltar a trabalhar. “Estou torcendo para que tudo isso passe logo e as pessoas encontrem ainda mais motivos para comemorar e registrar momentos felizes com suas famílias”.

Projetos futuros

O fotógrafo investe em cursos para todos os dias evoluir | Foto: Daniel Nogueira

O fotógrafo continua seguindo profissionais da área. “Estou estudando, me atualizando e principalmente buscando novas soluções para quando o mercado reabrir. Atualmente faço um curso on-line de técnicas de fotografia de alimentos com o renomado fotógrafo Alexander Landau”.



Em breve ele pretende lançar cursos de fotografia de produtos com celular.

Como contratá-lo?

Para os pequenos negócios que têm interesse em receber ajuda do fotógrafo, basta entrar em contato no número: (92) 98405-6035