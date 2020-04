Em Manaus, motorista de app fica preso às ferragens ao bater em ônibus

A vítima foi retirada do carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativos, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após colidir o carro que conduzia, modelo Mobi, contra um ônibus da empresa Eucatur. O acidente aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (9), no cruzamento das ruas Gurupi e Comandante Norberto Vongal, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Um feirante, que trabalha nas proximidades do local onde ocorreu a colisão, informou que o motorista do carro descia a rua Comandante Noberto Vongal quando fez a curva em alta velocidade e bateu no coletivo que subia a rua Gurupi.

“O condutor do carro fez a curva muito aberta. Geralmente essas pessoas que dirigem na madrugada não tem muito cuidado, pensam que estão sempre sozinhos na via, e ele acabou sendo surpreendido pelo ônibus”, relatou a testemunha, que não quis se identificar.

O motorista do carro colidiu na lateral do ônibus e acabou preso nas ferragens do próprio veículo. Policiais militares atenderam a ocorrência e acionaram uma equipe dos bombeiros, que fizeram a retirada da vítima dos destroços.

De acordo com o registro do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o motorista de aplicativos apresentava fortes dores nas pernas e estava com o fêmur esquerdo fraturado. Ele foi entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde na capital. Não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.



Por volta das 7h, um guincho da empresa Eucatur fez a retirada do ônibus do local.