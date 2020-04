Forte chuva causa alagações e deslizamentos em Manaus

A chuva atingiu várias partes de Manaus | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9), causou vários danos em, pelo menos, cinco bairros da cidade. Os casos foram registrados pela Central de Emergência 199 da Defesa Civil de Manaus.

Conforme o órgão, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste, foi registrado uma ocorrência de alagação. Já na Zona Norte foram três casos, no bairro Novo Aleixo uma árvore desabou sobre uma residência e um tombamento de árvore foi registrado no bairro Colônia Terra Nova.

A ocorrência considerada, até o momento, como a mais grave é de um desabamento parcial de uma casa de alvenaria, na comunidade Mutirão.

Na Compensa, Zona Oeste, a Defesa Civil Municipal foi acionada para um caso de desligamento de barranco. Nenhuma das ocorrências apresentou vítima. Até às 10h desta quinta, todos os casos ainda estavam em atendimento.