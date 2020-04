Live de Marília Mendonça arrecada doações para instituições do AM

A live da rainha da sofrência aconteceu na noite de quarta-feira (8) | Foto: Divulgação

A cantora Marília Mendonça realizou na última quarta-feira (8) uma live que atingiu a marca de mais de 3 milhões de visualizações. O show “Live Local Marília Mendonça” durou mais de 3 horas e contou com um repertório de sucessos da cantora. Além de entreter o público durante o período de isolamento social, a live teve como diferencial o alcance da arrecadação de doações, que beneficiou instituições filantrópicas de todo o país.

Empresas de vários segmentos, em todo o país, se mobilizaram para ajudar. Em Manaus, o Superatacado Nova Era doou 25 toneladas de alimentos, que vão beneficiar dez instituições da cidade.

Os alimentos serão entregues à Fábrica de Eventos, que representa a cantora em Manaus. A empresa será responsável pela distribuição às instituições Lar Batista Jannel Doyle, Abrigo Coração do Pai, Lar das Marias, Amigos do Cacau Pirêra, Abrigo Moacyr Alves, Instituto Solidário pela Vida, Casa Vhida, dentre outras.

O gerente do Superatacado Nova Era, Sérgio Lombardi, ressalta que o momento difícil que o mundo está enfrentando, devido à pandemia do coronavírus, só será superado com a união de todos. “O isolamento social é necessário para a prevenção à doença e quanto mais pudermos ajudar quem está impossibilitado de trabalhar, mais rápido esse momento será superado”, disse.

