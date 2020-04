Veja como as diferentes religiões comemoram a Páscoa no AM

Saiba como cada religião comemora a páscoa | Foto: reprodução

Manaus- Data de grande importância para o calendário nacional, a Páscoa é símbolo de entrega, sacrifício, memorial e união. Veja como cada religião comemora a data, conheça seus simbolismos e quais as religiões que respeitam a celebração, mas não comemoram.

Cristianismo

No cristianismo, o momento celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, livro sagrado, um homem enviado por Deus ao mundo para o perdão e remissão de pecados. Páscoa significa passagem da morte para a vida e a libertação do povo hebreu do Egito, registrados no Antigo Testamento. A história envolve o profeta Moisés, considerado como grande libertador do povo escravo.

Para os cristãos a páscoa é símbolo de morte e ressurreição de Cristo | Foto: reprodução

Há uma diferente entre simbolismos e símbolos durante a época. O coelho, símbolo de fertilidade é usado em na esperança de uma nova vida. Já para o evangélicos o símbolo não tem significados, mas os objetos como a cruz, os espinhos e os cravos que prenderam Jesus na cruz são s[símbolos do sacrifício.

Outro animal que ganha destaque nesta época é o Cordeiro, o simbolismo também é de sacrifício, considerando os atos feitos nos tempos antigos por sacerdote no templo sagrado. O sacrifício de um cordeiro servia para a remissão de faltas, chamados de pecado pela religião.

Padres e sacerdotes do catolicismo participam do período de Quaresma, quarenta dias de devoção e lembrança do significado da data na religião.

"A páscoa simboliza um tempo de reflexão e agradecimento por um sacrifício tão difícil que foi feito por Jesus", disse a católica Iraides Santos.

Umbanda

O santo São Jorge guerreiro sincronizado Pai Ogum é devotado nesta época. O mês de Abril para a religião é de Ogum. Leila Patrício Umbanda da casa de Umbanda de "Mina Nagô, Nossa Senhora de Nazaré", sob a regência do orixá Oxum e Oxossi, em Manaus explica como será a comemoração pascoal.

“Bom na umbanda a gente se recolhe porque é a semana de Cristo do nascimento ao Calvário. Fazemos nossas orações e um momento de reflexão”, explicou a participante.

O mês de abril é o mês de Ogum | Foto: reprodução

Hinduísmo

Participantes do Centro Cultural Hare Krshina de Manaus, localizado no bairro Petrópolis afirmam que não há comemorações, mas acreditam em Jesus Cristo como um grande mensageiro enviado para a humanidade.

“Ainda que tenhamos a pessoa de Jesus Cristo como um grande Mensageiro de Deus, e ainda que entre nós possamos desejar feliz Páscoa uns aos outros. Pois muitos de nós fomos criados na tradição cristã, ainda assim, não faz parte de nossas festividades os dias pascoais. O Movimento Hare Krishna baseia seus ensinamentos no livro milenar Bhagavad-gitā, o qual foi falado diretamente por Deus há mais de 5 mil anos”, explicou

Judaísmo

Na religião é comemorado a libertação do povo hebreu, escravo no Egito, chamado “Pessach”. As famílias devem jejuar em homenagem aos primogênitos que não foram atingidas por Deus na última praga. Durante a celebração, as casas judaicas devem estar limpas e arrumadas. Alimentos fermentados são proibidos.

O Pessach é comemorado na semana santa | Foto: reprodução

Para as testemunhas de Jeová, a data é importante, mas não há comemorações. O budismo não comemora a Páscoa. Muçulmanos também não associam a data como especial pois as datas mais comemoradas são relacionadas à pessoa de Buda.

Símbolos

A data é cheia de simbologia, cada um com seu respectivo significado. O vinho e o pão simbolizam o sangue e corpo de Cristo entregue pela humanidade, chamada de Eucaristia. A Colomba Pascal em forma de ave simboliza a chegada de Jesus na terra. Ovos de páscoa e o coelho são símbolos de fertilidade, vida de nascimento.