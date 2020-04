Maués recebe equipamentos e treinamento para combate ao coronavírus

Materiais para prevenção ao Covid-19 | Foto: Divulgação

Maués - Nesta quinta-feira (9), o prefeito de Maués, Junior Leite, anunciou uma parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire de Tecnologia e Biotecnologia da Amazônia. Representantes das empresas estiveram no município para repassar protocolos de atendimento em casos de Covid-19 e ainda doaram equipamentos respiratórios, incluindo cápsulas de ventilação não-invasivas, uma nova tecnologia simples e barata que tem diminuido o tempo médio de internação de pacientes com coronavírus nos hospitais privados da capital.

O diretor-presidente da Samel, Luís Alberto Nicolau, parabenizou o prefeito de Maués pela visão e o cuidado com o povo. "O Junior Leite foi o único prefeito que nos ligou para saber mais sobre a nova tecnologia que está dando certo. Foi um ato de humildade e responsabilidade, por isso, me coloquei à disposição para ajudar o município. A solidariedade é um legado deixado pelo meu pai, o Dr Luiz Fernando, a Samel não visa apenas fins lucrativos", disse.

Além de equipamentos, o Grupo Samel e o Instituto Transire ofereceram um curso de capacitação aos profissionais de saúde de Maués com técnicas que estão dando muito certo na capital. "Estamos vivendo um momento em que os recursos financeiros têm tirado a atenção e se sobressaído a questões mais importantes. O recurso mais caro é a vida e precisamos usar a tecnologia para salvar vidas.", ressaltou o vice-presidente do Instituto Transire, Clemilton Gomes.

O prefeito Junior Leite agradeceu o ato de solidariedade e a doação dos equipamentos inovadores. "O tempo de cada um deles está valendo ouro e, em nome do povo de Maués e dos nossos profissionais de saúde, agradeço a iniciativa e a doação desses equipamentos fabulosos. O Grupo Samel e o Instituto Transire são exemplos para o mundo, liberando a patente para quem quiser produzir essa nova tecnologia não invasiva e que tem reduzido o tempo de internação nos hospitais, salvando vidas", pontuou Leite.

Usina de Oxigênio

O diretor-presidente da Samel, Luís Alberto Nicolau, destacou a importância da Usina de Oxigênio de Maués em casos de internação no hospital. "O prefeito Junior Leite é um gestor visionário. Fez muito bem ao adquirir essa estrutura própria, que ajudará muito nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Sem oxigênio, os respiradores mecânicos não teriam eficácia", salientou Nicolau.

A usina de oxigênio de Maués fica localizada no Hospital Raimunda Francisca Dinelli e foi adquirida pelo prefeito Junior Leite em 2019 com recursos próprios do Município e desde então apresenta uma economia de R$ 50 mil/mês aos cofres públicos.





*Com informações da assessoria