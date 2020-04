Parque das Tribos pede doações para enfrentar o coronavírus em Manaus

Manaus- As artesãs e moradores do Parque das Tribos , rua Rio Purús, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pedem doação de sabão, detergente líquido e itens de cesta básica. Neste momento de adaptações para enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covd-19), é fundamental a solidariedade de todas e todos.

"A pandemia do coronavírus nos obrigou a tomarmos medidas de proteção contra a doença. As famílias do Parque das Tribos, bairro indígena de Manaus, precisam de apoio. Muitas mulheres artesãs tiveram que suspender seu principal meio de subsistência. Assim, iniciamos uma campanha de solidariedade e generosidade neste momento difícil," disse Vanda Ortega, artesã .

O Parque das Tribos foi o primeiro bairro indígena da cidade de Manaus, possui 700 famílias residentes, 80% dos moradores são indígenas de 35 Etnias. Durante a quarentena as mulheres artesãs sem a venda de artesanato não conseguem sustentar suas famílias.

Todas as doações recebidas terão prestação de contas à comunidade. Contato via telefone e WhatsApp para doações: (92) 99370-8333-Vanda Ortega.



Doações Financeiras também podem ser realizadas por meio de uma conta bancária:

Banco Bradesco Agência: 3736

Conta Poupança: 1005311-0

Vanderlecia Ortega dos Santos

CPF 888.780.232-72.