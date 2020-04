Com mais 95 infectados, nº de pacientes com Covid-19 chega a 899 no AM

Manaus- A curva da pandemia no estado do Amazonas está em ascensão, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Estão confirmados 899 pacientes que testaram positivo para a Covid-19. São 95 novos casos confirmados em 24 horas. No total, há 800 pacientes da cidade de Manaus e outros 99 no interior.

Quem apresentou a coletiva on-line do Governo do Estado do Amazonas foi a presidente-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, acompanhada do secretário-executivo de Atenção Especializada do Interior, Cássio Espírito Santo.

As medidas de prevenção continuam as mesmas, porém, de acordo Rosemary, muitos ainda não estão obedecendo às regras de quarentena na capital. Segundo ela, ainda existe muitos pessoas na rua.

“Passei outro dia, ontem (8), em frente a um banco onde tinha muitos idosos e gestantes, que agora entraram para o grupo de risco também, em pé na fila - e olha que estava chovendo. Grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades e outras acima de 60 anos estão no grupo de risco. Precisamos continuar seguindo as orientações. É de extrema importância ficar em casa, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel”, disse Rosemary.

Sobre servidores da saúde

De acordo com o relatório, são 46 servidores da saúde confirmados com o novo coronavírus. Entre eles, 37 estão em observação pelo Laboratório Central e seguem em isolamento domiciliar, nove estão internados - sendo quatro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Entende-se que, quando um paciente precisa ir para Unidade de Terapia Intensiva, o caso dele é grave. Mas todos os cuidados e tratamentos estão sendo realizados", ressaltou Rosemary.

Parabéns aos municípios

Nesta tarde, o secretário de saúde do interior elogiou as autoridades do município. De acordo com Cássio Espírito Santo, todos estão empenhados e determinados no combate ao Covid-19.

“Quero aqui parabenizar as autoridades do interior Estado do Amazonas. Tivemos experiências excelentes nos municípios. Elogiamos o trabalho que vem sendo feito para superar as dificuldades em tempos de pandemia”, falou o secretário.

Acompanhe na íntegra a coletiva on-line:

Confira dicas de prevenção ao novocoronavírus: