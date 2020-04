Amazonense oferece ajuda para realizar cadastro do Auxílio Emergencial

Manaus- O programa Auxílio Emergencial 2020 , também conhecido como "renda mínima" ou "coronavoucher" é um Projeto de Lei (PL) aprovado no dia 30 de março, pelo Senado Federal. A medida libera um pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais durante um período de três meses, em razão da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Até dois membros da mesma família poderão receber o Auxílio Emergencial. No caso de mulheres que sustentam seus lares com renda única e própria, será possível acumular dois benefícios individualmente.

Com o objetivo de ajudar pessoas com dificuldades para acessar sites e conteúdos para adquirir alguns benefícios, uma morador de Manaus teve a ideia de ceder parte de seu tempo para prestar um ato de solidariedade.

Júlio Landes é microempreendedor e disse que a iniciativa surgiu desde que a esposa começou a ajudar os familiares com o cadastro. “Comecei a ser procurado por diversas pessoas que não têm acesso à internet ou que têm dificuldade em acessar o site e seus conteúdos, pessoas simples com pouca informação. Então, percebi que muita gente desistia de seus benefícios por não conseguirem ter o acesso. Pensando nisso, vi que o mesmo poderia ocorrer agora com o Auxílio Emergencial e decidi tomar a iniciativa de auxiliar de forma gratuita as pessoas de baixa renda, que não têm acesso à internet ou que tenha dificuldade em acessar o site e seu conteúdo”.

Júlio ainda explicou como o trabalho tem sido desenvolvido. “O trabalho consiste em fazer o cadastro e acompanhar todo o processo para as pessoas que não conseguem ter acesso à informação virtual. Tomei essa iniciativa ontem e fiz as postagens em redes sociais, hoje as pessoas já começaram a procurar, na parte da manhã atendi duas pessoas que se encaixavam na baixa renda de forma gratuita, que foram devidamente cadastradas e estou com um senhor, que teve uma pendência que estamos tentando sanar”.

Para o microempreendedor, mais pessoas deveriam desenvolver trabalhos que ajudem o próximo. “A importância consiste em ajudar o próximo. Muitas pessoas hoje estão desempregadas ou impedidas de realizar seu trabalho, não tendo assim condições de estar pagando alguém para fazer o cadastro para elas. Acredito que, agindo assim, poderemos ajudar a amenizar um pouco a dificuldade que esse momento esta trazendo para muitos," frisou Júlio Landes.

Golpes de WhatsApp

Correntes falsas que prometem o cadastro do auxílio emergencial 2020 têm circulado pelo WhatsApp na última semana. Os golpes utilizam como isca a medida tomada para amparar parte da população brasileira durante a pandemia do novo coronavírus. As mensagens contêm links fraudulentos para que o usuário faça um suposto cadastro no programa. Outro texto promete verificar se a pessoa tem direito ao auxílio emergencial e, em seguida, oferece o desbloqueio e a liberação dos valores on-line.

Utilizar acontecimentos de grande repercussão para aplicar golpes é uma prática comum entre cibercriminosos. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados com correntes e informações divulgadas, principalmente em períodos de crise.

Como denunciar

Mensagens falsas dizem que o Governo já liberou o auxílio emergencial; Covid-19 pode ser motivo para mais golpes | Foto: Divulgação

O combate a esses golpes pode ser feito por todos os usuários. É possível denunciar fake news no WhatsApp, por exemplo, em apenas alguns passos. Para isso, abra uma conversa e toque nos três pontinhos verticais localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, pressione "Mais" e, depois, a opção "Denunciar". Ao fazer isso, uma pequena janela surgirá na tela para confirmar a ação. Para finalizar, toque em "Denunciar".

Denúncias relacionadas ao novo coronavírus também pode ser feitas pelo WhatsApp oficial do Ministério da Saúde. Para realizar o procedimento, basta adicionar o número (61) 99289-4640 e encaminhar a informação duvidosa. O canal serve exclusivamente para verificar se as notícias compartilhadas sobre o assunto são falsas ou verdadeiras.

Como a Júlio pode te ajudar?

As pessoas que estão com dificuldades em realizarem o cadastro para obterem o Auxílio Emergencial, Júlio Landes estará de segunda à sexta-feira, em horário comercial, no Mercadinho Landes, localizada na rua Japurá (em frente a nova Vigilância Sanitária), bairro Cachoeirinha, na Zona Sul ou por meio do Instagram @mercadinholandes.

“Estou atendendo no mercadinho, o atendimento é presencial, é só ir até lá! É preciso ter em mãos o RG e CPF pessoal, e CPF e data de nascimento das demais pessoas que morar com ela, que faremos o cadastro. Além disso, irei acompanhá-los em todas as etapas do processo até a liberação do benefício”, salientou Júlio.