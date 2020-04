Protetora animal pede ajuda para salvar cadela abandonada com tumores

Manaus - Abandonada, deitada e sem forças, a cadelinha Yorkshire “Vida” foi resgatada na noite do último domingo (5), em um beco escuro no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ela está cega de um olho, com tumores mamários, cistos, indícios de câncer no pulmão e precisa de ajuda para os gastos médicos com exames e operação.

A protetora animal Rose Aguiar contou ao Em Tempo que, mesmo com poucos recursos, resgatou “Vida” e a levou até uma clínica veterinária no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. No local, uma ficha extensa de despesas foi deixada. A conta está sendo paga aos poucos e por meio de doações.

“Precisamos mandar um pedaço do tumor para São Paulo para detectar o tipo de câncer em exames, além de gastos com a cirurgia, pós-operatório e quimioterapia. Somados passam a quantia de R$ 2 mil. Muitas pessoas quiseram adotar a cadelinha, mas ao saber das doenças e gastos acabaram desistindo. Quero dar uma chance de vida a esse animal”, destacou Rose.

As pessoas que quiserem ajudar “Vida” nos gastos de exames e da operação podem entrar em contato com a protetora animal por meio do número (92) 99174-5603 ou pelo Instagram @hotelpet_roseaguiar.