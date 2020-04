Médicos estão autorizados a usar cloroquina no AM e Bolsonaro comenta

Bolsonaro retweetou uma publicação do seu assessor particular Arthur Weintraub | Foto: Divulgação

Manaus - O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREMAM) autorizou nesta quinta-feira (09), por meio da resolução nº101/2020, que os médicos do Estado passem a prescrever a cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. O presidente da República Jair Bolsonaro compartilhou uma publicação sobre a decisão do órgão amazonense nas suas contas pessoais no Twitter e Instagram. A resolução passou a valer imediatamente após a sua publicação. O CREMAM é o primeiro conselho do País a autorizar o uso do medicamento contra o coronavírus.

O uso da cloroquina por pacientes infectados com o novo coronavírus ainda está em fase de testes e de estudos, mas o Conselho Regional de Medicina do Amazonas aponta que já há resultados satisfatórios que possibilitem a introdução do medicamento no protocolo de tratamento contra a Covid-19. Até então, o uso da cloroquina era feito após o consentimento do paciente ou da família.

O presidente Jair Messias Bolsonaro retweetou, às 15h40, uma publicação do seu assessor particular Arthur Weintraub. O post teve 14 mil reações, 3,7 mil retweets e 600 comentários.

| Foto:





Recomendações

O documento feito pelo CREMAM faz seis apontamentos de consideração ao uso da cloroquina, entre eles as altas taxas de pacientes infectados com o COVID-19 confirmados no Brasil; a necessidade de regulamentar a conduta da classe médica frente a pandemia pelo COVID-19 e os estudos têm demonstrado que a cloroquina e a hidroxicloroquina têm se revelado eficazes no tratamento de pacientes com COVID19 diagnosticados como casos leves, moderados e graves.

“Recomendar que o médico encarregado de pacientes portadores de COVID19 possa indicar o tratamento a ser utilizado em cada caso, inclusive com o uso da cloroquina e a hidroxicloroquina, em pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves de pneumonia por COVID-19, associada ou não à Azitromicina, desde que não possuam contraindicação ao uso dessas substâncias”, diz o Artigo 1 da resolução.

Os médicos devem, obrigatoriamente, medir os riscos do uso dos medicamentos e informar o paciente e os seus familiares sobre o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. O documento diz ainda que as prescrições de medicamento à base de cloroquina ou hidroxicloroquina sejam feitas em receita especial de duas vias, conforme regra prescrita pela ANVISA, que inclui esses medicamentos na lista de substâncias controladas.

Veja a resolução do Conselho Regional de Medicina do Amazonas

| Foto:

| Foto: