Live Solidária para ajudar grávidas acontece nesta sábado

Mulheres em situação de vulnerabilidade recebem ajuda por meio do projeto | Foto: Pixabay

Manaus - Com o tema "Solidariedade", a fundadora do projeto Aconchego, Elke Santana Aucar faz um chamado à população para participar de uma live em prol de grávidas em situação de vulnerabilidade. A ação acontece no próximo sábado (11) às 15h simultaneamente no Facebook (Projeto Aconchego Corrente de Solidariedade) e no Instagram (@projetoaconchego2008 ).

Devido a pandemia, Elke explica que o número de doações caiu muito e os acolhimentos não estão sendo feitos como antes. O objetivo da live é expandir o projeto e alcançar o maior número de ajudas possíveis.



“Estamos precisando divulgar o Projeto Aconchego Corrente de Solidariedade para arrecadar doações para as grávidas carentes. Muitas estão nos procurando pedindo ajuda e não estamos podendo ajudar por falta de doações. Na live, vamos falar da importância do projeto na vida de muitas mulheres. Contamos com a sua ajuda”, completa.

| Foto: Divulgação

Sobre o Aconchego

O projeto Aconchego é voluntário e sem fins lucrativos, conta com a participação de cinco voluntários. O principal objetivo do projeto é sensibilizar a sociedade quanto ao elevado índice de mulheres grávidas necessitadas de ajuda, que foram abandonadas por seus ex-companheiros e/ou familiares e que estão desempregadas. Mais de 700 mulheres já foram auxiliadas por meio do Aconchego.

Depoimento delas

Com gratidão, as mulheres auxiliadas pelo projeto sempre voltam para agradecer. Seja pessoalmente, por meio de ligações, mensagens e até áudios.

"Sou grata ao Projeto Aconchego que me ajudou, doando um kit de enxoval para o meu bebê. A dona Elke me atendeu com o maior carinho do mundo. Me ajudou com médico e enxoval. Alguém da política deveria ajudar o projeto, pois ele ajuda muitas mães que não tem nada", contou Laura, umas das grávidas que foi acolhida pelo projeto.

"Quero agradecer ao projeto por toda a ajuda concedida a mim e a minha bebê que hoje já está com um mês de vida e está forte e saudável graças a Deus. Todas as doações do projeto estão sendo de grande ajuda e muita utilidade. A ajuda de vocês fez dessa mãe de primeira viagem aqui, ter mais calma e mais alegria com a chegada da Ana Luíza. Não esqueço o dia que eu recebi as doações, parece que foi ontem", disse Pâmela, participante do projeto, e agora mãe.

Para ajudar

Se não puder acompanhar a live, não tem problema. As ajudas podem ser por meio de doações, seja de kit recém-nascido, cobertor, sabonete, roupas novas ou usadas, leite, ou ainda material de higiene. O contato pode ser feito pelos números: (92) 98121-4910 ou (92) 99236-0881, ou ainda, pelo e-mail: [email protected]