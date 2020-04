Motorista é detido por transportar passageiros na rodovia AM-070

Policial do BPTran fiscalizando na AM-070 | Foto: Divulgação

Iranduba - Um motorista foi detido pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no início da tarde dessa quinta-feira (9) no posto de fiscalização logo após a ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), no Km 4 da rodovia estadual AM-070 (Manaus-Iranduba). O condutor fazia transporte de passageiros entre os municípios.

Equipes de inteligência do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) flagraram o motorista embarcando quatro passageiros na cabeceira da ponte, no bairro de Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.A informação foi repassada para as equipes de fiscalização no posto do Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, no Km 4 da AM-070. Lá, o veículo modelo Fiat Palio, de cor cinza, foi parado pelos policiais e agentes do Neot.

O motorista de 43 anos foi detido e conduzido para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia, na cidade de Iranduba (a 39 quilômetros de Manaus), onde foi autuado em flagrante por infração de medida sanitária preventiva.

O condutor desrespeitou o Decreto Estadual nº 42.158, que proibiu, por 15 dias, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros no estado por meio de ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e de lotação.

Fiscalização

Desde cedo, agentes do Detran-AM estão atuando em conjunto com fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) nas barreiras das rodovias estaduais AM-070 (Manaus-Manacapuru) e AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Durante toda a manhã e parte da tarde, os agentes do Neot e BPTran fiscalizaram os veículos particulares para verificar se não estavam realizando o transporte pago de passageiros na modalidade lotação e por aplicativo. Os motociclistas também foram parados.

Na rodovia AM-070, os agentes ainda removeram um veículo modelo Chevrolet Astra de cor preta, com licenciamento vencido desde 2015. O condutor também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As ações do Neot e BPtran vão continuar nas rodovias estaduais enquanto vigorarem as medidas sanitárias e de isolamento social para tentar impedir a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.





*Com informações da assessoria