Itacoatiara começa a higienizar espaços públicos contra coronavírus

Agências bancárias, hospitais, unidades de atendimentos e rodoviária foram higienizadas com água e cloro | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Em prol de combater a proliferação do coronavírus no município Itacoatiara (distante 270 quilômetros de Manaus), as autoridades realizaram uma ação conjunta para limpeza dos prédios populares. A iniciativa é da prefeitura municipal, através da da Secretaria Municipal de Saúde, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), do Corpo de Bombeiros e começou a ação na noite desta quarta-feira (08) e deve continuar nos próximos dias.

Agências bancárias, hospitais, unidades de atendimentos e rodoviária foram higienizadas com água e cloro. As áreas escolhidas para limpeza, recebem diariamente um fluxo significativo de pessoas. Por esta razão, janelas janelas, portas, pisos e calçadas tiveram uma atenção significativa na hora da higienização. De acordo com a assessoria do corpo de bombeiros, foi necessário o uso da bomba de incêndio da viatura e linhas diretas foram direcionados jatos neblinados com uma solução de 500g de cloro em 5000 litros de água.

O Hospital Geral José Mendes, localizado na rua Acássio Leite, bairro Iraci; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada na avenida Mário Andreaza, bairro Jardim Florestal; o Posto de saúde do São Francisco, centrado na avenida Dom Jorge Marskell , bairro São Francisco, foram todos limpos.

Relatório diário de Itacoatiara

O município é um dos mais atingidos pelo coronavírus no Amazonas. No relatório desta quinta-feira (9), Itacoatiara está com 11 casos confirmados de pacientes com Covid-19 e 22 casos seguem em investigação. Duas pessoas já estão fora do período de transmissão da doença.

Foram notificados até hoje 50 casos e 17 deles já foram descartados. As medidas de prevenção que o município de Itacoatiara adotou foram elogiadas indiretamente na coletiva on-line desta quinta-feira (9), pelo secretário executivo de saúde no interior, Cássio Espirito Santo, que parabenizou a todas as autoridades que atuam nas cidades interioranas.

“Quero aqui parabenizar as autoridades do interior Estado do Amazonas. Tivemos experiências excelentes nos municípios. Elogiamos o trabalho que vem sendo feito para superar as dificuldades em tempos de pandemia”, falou o secretário.

A seguir, veja o vídeo da ação em Itacoatiara