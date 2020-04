Manacapuru tem mais da metade dos casos do interior do Amazonas

Amazonas –Enquanto o número de casos em Manaus já chegou no estágio de aceleração descontrolada, o novo coronavírus (Covid-19) já encontrou a segunda cidade do Estado com mais facilidade de chegar ao estágio de contaminação comunitário. No médio Solimões, Manacapuru é o município do interior do Amazonas com o maior volume de casos confirmados: 48, conforme o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

No mapa da FGV-AM, Manacapuru é a segunda cidade amazonense com maior numero de casos | Foto: Divulgação/FVS-AM

O estado do Amazonas passou a ser considerado um dos estados que mais preocupam o Ministério da Saúde em relação ao número de casos identificados do novo Coronavírus. De acordo, com o último boletim divulgado pela FVS-AM, foram confirmados 899 casos da Covid-19 no Amazonas, sendo 800 casos em Manaus e 99 no interior do estado.

Em quatro semanas o Amazonas é o estado com mais infectados da região Norte, entre os municípios do interior do estado, Manacapuru é o que apresenta a maior frequência de casos, com 48 casos (5,3%), seguido dos municípios de Iranduba e Itacoatiara, com 11 casos confirmados em cada um desses municípios (1,2%).

Amazonas é o Estado com maior número de infectados na Região Norte | Foto: Lucas Silva

O maior número de registros ocorreu na última semana epidemiológica (SE 15), quando foram identificados 588 casos da doença. O décimo caso da doença no Amazonas foi registrado 10 dias após a confirmação do primeiro caso. No vigésimo dia de transmissão da doença já haviam 200 casos confirmados no estado. O primeiro óbito pela doença ocorreu no dia 24 de março, 12 dias após o primeiro caso confirmado. No dia 9 de abril, foi registrado o maior número de óbitos, com 33 ocorrências.

Segundo o Ministério da Saúde, cinco estados sendo; Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Ceará e o Distrito federal são classificados como em situação de "emergência", por apresentarem incidência pelo menos 50% a mais do que a média nacional.

Até o fechamento desta matéria foram registrados 40 óbitos por Covid-19 no estado do Amazonas, apresentando letalidade de 4,4%. Do total de óbitos, 33 (82,5%) deles foram de residentes da capital Manaus, do município de Manacapuru 3 (7,5%), Parintins 2 (5,0%), Manicoré e Novo Airão, houve 1 (2,5%) óbito em cada município.

Últimas informações

Segundo informações do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus de Benjamin Constant, no Alto Solimões, quatro pessoas provenientes de outras regiões também testaram positivo para coronavírus na última quinta-feira.

De acordo com o prefeito David Bermeguy, as pessoas suspeitas já estavam isoladas e devidamente monitoradas seguindo as normas do Comitê. Todas elas serão submetidas a uma contraprova nesta sexta-feira (10). “As quatro pessoas passam bem, mas permanecem isoladas e monitoradas”, disse o prefeito. Se os testes forem confirmados, serão os primeiros casos de covid-19 no município.