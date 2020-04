Manaus já tem casos de Covid-19 confirmados em 88% dos seus bairros

Manaus- Com a aceleração descontrolada dos casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), a cidade de Manaus que já registrou 800 infectados, tem a doença presente em 88% dos seus bairros, distribuídos em todas as suas zonas geográficas. Conforme o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), a doença está presente em 56 bairros. Com 39 casos, o Adrianópolis, Zona Centro-Sul, se mantém como líder desse ranking.

FVG-AM confirmou casos de Covid-19 em 56 bairros, distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus | Foto: Divulgação/FVS-AM

O Adrianópolis é seguido pelos bairros Parque 10 de Novembro, com 25 casos, e Ponta Negra com 23. Já a Zona Leste que até algumas semanas parecia intocável, agora já apresenta casos em bairros como São José, Coroado, Zumbi, Armando Mendes, Jorge Teixeira e Mauazinho. Na Zona Norte, há casos nos bairros Cidade de Deus, Cidade Nova, entre outros.



Dos 899 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, 135 casos (15 %) desenvolveram a forma grave da doença, necessitando de internação hospitalar, sendo considerados portanto uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo novo vírus. Dos pacientes que encontram-se internados, 46,6% (63/135) estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Faixa etária



Considerando o perfil dos pacientes que desenvolveram casos graves da doença, é predominante o número de pacientes do sexo masculino 63,0% (76/135). Em relação a faixa etária, destaca-se adultos com idade entre 40 a 59 anos, com 43,7% (59/135) dos casos internados, seguido de pessoas com idade acima de 60 anos, com 38,5% (52/135) das internações.

Faixa etária de pessoas identificadas com Covid-19 | Foto: Divulgação/FVS-AM

Em relação aos óbitos por Covid-19, os grupos mais atingidos foram pessoas com idade acima de 60 anos, com 60% (24/40) dos óbitos, seguido do grupo de pessoas com idade entre 40 e 59 anos, com 37,5% (15/40) dos óbitos

Sintomas

Os sinais e sintomas mais frequentes entre os casos graves de COVID-19 foram: febre (83,7%), tosse (81,5%), desconforto respiratório (74,8%) e dispneia (71,9%). Dos 135 casos graves da doença, 68,1% (92/135) possuíam pelo menos um fator de risco, com destaque para 56,5% em idosos (60 anos), 30,4% em portadores de doença cardiovascular e 29,3% com diabetes mellitus.

Dentre os 40 pacientes que evoluíram para óbito, 87,5% (35/40) dos pacientes apresentavam fatores de risco para agravamento, sendo 34,3% com diabetes mellitus, 34,3% com doença cardiovascular, 8,6% com obesidade, 5,7% com pneumonia e 5,7% hipertensão.

Confira os sintomas mais frequentes em pacientes que vieram a óbito | Foto: Divulgação/FVS-AM