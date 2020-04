Policiais Militares recebem doação de 800 máscaras em Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recebeu, na tarde da última quinta-feira (9), 800 máscaras de proteção individual, que serão destinadas ao efetivo do interior do Estado. A doação foi feita pela empresa Rebool Camisaria e Comunicação Visual, que compõe uma parceria contra a pandemia do novo Coronavírus.



De acordo com os proprietários da Rebool, Francisco Rebouças e Adriana Almeida, a cada cinco máscaras vendidas pela empresa, é feita a doação de uma para os profissionais dos órgãos de segurança pública e profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Segundo o 1º tenente Herley, da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PMAM, a aquisição das máscaras é de grande valia para a Corporação, que está nas ruas para proteger os cidadãos.

“Toda doação é sempre bem-vinda, principalmente nessa situação que estamos vivendo. Todos nós precisamos estar protegidos para continuar levando segurança e paz aos cidadãos. Na pessoa do nosso comandante geral, coronel Ayrton Norte, queremos agradecer aos empresários, por este gesto de solidariedade”, disse o tenente.

*Com informações de assessoria