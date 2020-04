Municípios do AM sofrem com a falta de equipamentos em hospitais

Pacientes do interior do Estado que apresentam quadro grave do Coronavírus são transferidos por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea | Foto: TV Em Tempo

Amazonas - Diante da falta de equipamentos de proteção em unidades de saúde contra as ameaças do novo coronavírus (Covid-19), os municípios do interior do Amazonas estão se mobilizando e tem usado recurso do Tesouro Municipal.

Os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus têm dificuldades para conseguir equipamentos de proteção. As autoridades já preveem o colapso de hospitais em vários municípios. Manacapuru ocupa o primeiro lugar na lista de cidades do Amazonas com o maior número de casos da Covid-19 confirmados.

O Conselho de Secretários Municipais do Amazonas informou à equipe que muitos municípios estão com dinheiro em conta, mas não conseguem fazer a aquisição de equipamentos e insumos.

Os pacientes do interior do Estado que apresentam quadro grave do coronavírus são transferidos por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para receber atendimento na capital, no Hospital Delphina Aziz, cuja estrutura de para os casos de graves da Covid-19 está a beira do colapso.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa