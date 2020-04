Artesã manauara explica como fazer máscaras caseiras

Manaus - Em entrevista coletiva concedida no dia 1º de abril, o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta recomendou que a população geral, se precisar sair de casa, passe a utilizar máscaras caseiras como mais uma forma de se proteger do Coronavírus (Covid-19). Em Manaus, a artesã Cristiane Mota ensina como fazer as máscaras caseiras de forma simples, prática e segura.

Cristiane Mota, 43 anos, é artesã há 19 anos e tem um filho de 20 anos. O trabalho começou porque ela precisava de renda e também de tempo para cuidar da sua saúde e da família. Por meio do artesanato, Cristiane proporciona a melhor educação ao seu filho, além de estar construindo sua casa própria.

Com a pandemia da Covid-19, somado ao período de crise e isolamento, Cristiane resolveu, de forma voluntária, ajudar aqueles que estão em casa a produzirem suas próprias máscaras. “Posto vídeos em minhas redes sociais ensinando como fazer as máscaras artesanais. É uma forma voluntária de estar contribuindo. Não posso sair de casa, mas estou fazendo algo pelo próximo. Fazemos essas máscaras a partir de R$ 0,15, ou seja, é bem em conta e vai ajudar bastante”, esclarece.

Ela também explica que as máscaras são descartáveis e que, apesar do tecido poder ser reutilizado, é melhor não lavar o produto, pois o restante do material utilizado para confeccioná-lo pode se desfazer. “Não acho bom lavar, o ideal é descartar depois do uso”, clarifica.

Segundo o pneumologista Elie Fiss, é normal as orientações de prevenção se modificarem conforme a pandemia avança. Afinal, a disseminação da Covid-19 e o conhecimento sobre ele mudam. “Quando tínhamos poucos infectados, não fazia sentido todo mundo andar de máscara. Mas, agora, o número de casos cresceu e sabemos que boa parte deles é assintomático”, pontua.

Outro ponto importante em optar pelas máscaras caseiras é que não há máscaras cirúrgicas para toda a população. Ou seja, o uso indiscriminado delas vai gerar um desabastecimento para as pessoas com sintomas e para os profissionais que mais precisam. Portanto, esses itens devem ficar restritos eminentemente para os profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à doença, e para pacientes com Coronavírus e seus cuidadores.

Materiais:

- 1 Rolo de tecido descartável, com 58 unidades

- 1 Régua de 30 cm

- 2 Ligas ou Elásticos

- 1 Fita dupla face

Materiais utilizados | Foto: Divulgação

Passo a passo:

1. Destaque um pedaço de tecido do rolo | Foto: Divulgação

2. Coloque a fita dupla face nos dois lados do tecido | Foto: Divulgação

3. Retire a tira de proteção da fita dupla face | Foto: Divulgação

4. Coloque o elástico na régua | Foto: Divulgação

5. Coloque o pano entre a régua e o elástico | Foto: Divulgação

6. Vire para colar | Foto: Divulgação

7. Retire o elástico da régua | Foto: Divulgação

8. Faça o mesmo com o outro lado | Foto: Divulgação