Coronavírus: Amazonas tem 981 casos confirmados e 50 mortes

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) confirmou mais 82 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado nesta sexta-feira (10), totalizando 981 casos no Amazonas. O número total de óbitos no estado chegou a 50, com a confirmação de Covid-19 como causa de mais dez mortes que estavam sendo investigadas, de óbitos que ocorreram entre os dias 5 e 9 de abril.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 863 são em Manaus e 118 no interior do estado. Mais três municípios registraram casos positivos do novo Coronavírus: Anori, Maués e Tefé. Agora, além da capital, 16 municípios do Amazonas têm casos confirmados.

O maior número de casos está em Manacapuru (62), em seguida Itacoatiara (11), Iranduba (11), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (6), São Paulo de Olivença (5), Tonantins (3), Careiro da Várzea (2) e Presidente Figueiredo (2), Tabatinga (2), Anori (2). Cinco municípios têm um caso cada: Novo Airão, Manicoré, Maués, Boca do Acre e Tefé.

Isolamento e internação

Atualmente, há 665 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social.

Do total de casos positivos do novo coronavírus, há 222 internados, sendo 140 em leitos clínicos e 82 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública (45) e da rede privada (37).

Há, ainda, outros 219 pacientes suspeitos internados, que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 192 estão em leitos clínicos (81 na rede privada e 111 na rede pública); e 27 estão em UTI (16 na rede privada e 11 na rede pública). Ao todo, 44 pacientes estão fora do período de transmissão.

Óbitos

Mais dez mortes por Covid-19 foram confirmadas pela FVS, totalizando 50 óbitos. Os novos casos são de uma mulher de 53 anos, com histórico de diabetes; um homem de 70 anos, sem histórico de comorbidades; um homem de 58 anos, portador de doença cardiovascular; um homem de 92 anos, com histórico de diabetes, doença cardiovascular e tuberculose; e uma mulher de 51 anos, portadora de diabetes, doença cardiovascular e hipertensão.

Foram confirmados como positivos para Covid-19, os óbitos de uma mulher cardiopata de 83 anos; um homem de 83, que tinha diabetes e cardiopatia; outro homem de 87 anos, que era hipertenso; uma mulher de 67 anos, sem comorbidades, e outra de 71 anos, com histórico de diabetes e hipertensão.

*Com informações da Assessoria