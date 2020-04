Campanha 'Paxirum Manauara' realiza primeira entrega das doações

Manaus – As doações recebidas por meio da campanha “Puxirum Manauara”, realizada pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus foram entregues na última quarta-feita (8), para pessoas em situação de rua, as entregas foram feitas aos indivíduos em um ponto de atendimento instalado no Centro de Convivência do Idoso (CECI), no bairro Aparecida, Zona Sul da capital.

Durante a ação, foram entregues materiais de higiene pessoal, de limpeza, máscaras de pano, roupas e calçados para homens, mulheres e crianças. O trabalho contou com 17 servidores e atendeu aproximadamente 263 pessoas.

Além das doações também ocorreu palestra sobre Saúde Mental e oferecidas orientações sociais a acerca de situação de inscrição no CadÚnico; Saque do benefício; auxílio emergencial; e acesso a novas vias de documentação civil.

A campanha Puxirum Manauara teve início no dia 26 de março, com a parceria entre a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, a Pastoral do Povo de Rua, a Pastoral dos Migrantes, a Conferência das Religiosas do Brasil (CRB) e o Ministério Público do Trabalho (MPT). E visa arrecadar insumos para amparar pessoas em situação de rua, que estão vulneráveis durante o período de pandemia, o vírus que tem se proliferado rápido na capital amazonense e a entidade busca maneiras de proteger as pessoas mais vulneráveis na sociedade.

A ação contou com 17 colaboradores e beneficiou 263 pessoas. | Foto: Divulgação/ Arquidiocese Manaus

A Cáritas também tem oferecido alimentação e ações de higiene às pessoas em vulnerabilidade social, as ações recebem apoio do grupo Desafio Jovem e buscam alcançar o dobro de pessoas.



Quem deseja participar da mobilização e realizar doações pode entregar os materiais na sede da Cáritas Arquidiocesana, localizada na avenida Joaquim Nabuco, 1023, Centro, de segunda a sexta feira, das 9h às 17h. A entidades também recebe doações através de deposito bancário através da conta:

AG: 1862-7

CC: 7570-1

CNPJ: 04.209.813/0001-47

Para mais informações entre em conato pelo número: (92) 3234-2567 ou whatssapp (92)99143-1257

Confira os matérias que podem ser doados:

– Equipamento de segurança:

• máscara N95

• luva

• álcool 70% (gel e/ou líquido)





– Material de Limpeza:

• Sabão (em barra e em pó)

• Detergente

• Água sanitária,

• Pano de chão.

– Higiene Pessoal:

• Sabonete,

• Escova de dente

• Pasta de dente

• Absorvente

• Papel Higiênico

• Desodorante

• Barbeador/creme de barbear

• Fraldas infantis e geriátricas

– Alimentação:

• Enlatados: sardinha, atum, conserva e salsicha.

• Charque, Arroz, Feijão, Açúcar, macarrão, farinha,

• Biscoito e Bolachas, Leite, Óleo,

• sucos e achocolatados pronto para consumo.

– Roupas:

• Toalhas de Banho

• Roupas de todos os tamanhos (crianças e adultos)

• Roupas Íntimas (somente novas)

*Com informações da Assessoria