Aades lança edital para o Anjos da Saúde com parceria da Susam

Manaus- A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) lançou nesta quinta-feira (9), o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). O Projeto Anjos da Saúde visa fortalecer a oferta dos serviços de atendimento aos usuários das unidades de saúde do sistema público estadual.

Os profissionais especializados irão atuar na fiscalização e acompanhamento das atividades oferecidas por meio dos atendimentos médicos, serviço social, enfermagem, recepção, ouvidoria e demais atividades realizadas no âmbito ambulatorial e hospitalar, otimizando e humanizando os serviços prestados nas unidades de saúdes contempladas.

O número de vagas para cada cargo, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios para a mesma, local de trabalho, a carga horária e o salário correspondentes encontram-se descritos no Quadro de Cargos, Anexo I deste Edital.

As inscrições serão efetuadas somente via Internet, por meio de sistema próprio hospedado no site eletrônico oficial da AADES ( www.aades.am.gov.br ), a partir das 00h00min do dia 15/04/2020 até às 23h59min do dia 30.

Cada etapa deste Processo Seletivo será realizada de maneira on-line e todas as informações e atualizações serão publicadas no sítio eletrônico oficial da AADES ( www.aades.am.gov.br ).

