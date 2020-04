Quase 90% dos mortos no AM por Covid-19 tinha doenças preexistentes

50 mortes foram confirmadas por Covid-19 no Amazonas | Foto: Lucas Silva

Manaus- O balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado neste fim de semana mostra que 87,5% das mortes no Amazonas pelo novo coronavírus são pessoas com ao menos um fator de risco, como doenças preexistentes. Entre os 50 infectados pelo vírus até nesta quinta feira (9), 35 deles apresentavam risco para agravamento da Covid-19, a doença provocada pelo vírus.

Conforme o boletim divulgado do total, 34,3% eram diabéticos, 34,3% tinham doenças cardiovasculares, 8,6% eram obesos, 5,7% tinham doenças pulmonares e 5,7% eram hipertensos. Os dados confirmaram que 135 casos graves ds Covid-19 registrados até então no Amazonas , 68, 1% ,possuíam pelo menos um fator de risco.

Pelo menos 56,5% eram pessoas idosas, 30,4% tinha doenças cardiovasculares e outros 29,3% eram diabéticos. O balanço contabiliza um total de 981 casos confirmados da doença no Amazonas, com índice de incidência de 21,8 casos por 100 mil habitantes e taxa de letalidade 4,4.

Mortes investigadas

Nesta sexta-feira (10), foram confirmadas mais 10 mortes que estavam sendo investigadas pela FVS-AM. De 64 mortes investigadas, 50 foram confirmadas. Todos os pacientes cujas mortes foram confirmadas por Covid-19 estavam recebendo assistência médica.