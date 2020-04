Samel diz que intubação precoce em pacientes com Covid-19 está errada

Manaus- O presidente da Samel Luís Alberto Nicolau publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (10) e afirmou que a intubação precoce mata e defende a eficiência da cápsula de ventilação desenvolvida pelo Grupo Samel.

“Nós estamos dizendo que o mundo inteiro está errado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e todas essas diretrizes estão erradas," enfatiza o presidente do grupo, Luís Alberto Nicolau.

De acordo com o grupo, a Samel não tem nenhuma morte e sim taxas elevadas de curas do novo coronavírus. E durante a crise da Covid-19 em Manaus, o presidente da Samel, desafiou a ciência e as autoridades de saúde do mundo todo. E pediu que as pessoas ampliassem o alcance do vídeo para chegar até ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo Nicolau, o procedimento rompe com o padrão adotado no Brasil e em todos os continentes por recomendação da OMS. Esse procedimento trata-se de uma cápsula de ventilação que evita que o paciente seja submetido a procedimentos invasivos, como a intubação precoce, que para Nicolau, tem sido responsável pelos péssimos resultados.

“A Samel chama que o mundo inteiro está errado em fazer a ventilação invasiva, precocemente, trazendo péssimos resultados de letalidade, infecções, hemodiálises e tudo mais que possa acontecer," frisou.

Nicolau ainda apresentou as credenciais da rede e disse que os profissionais da empresa estão focados no atendimento aos pacientes acometidos pela doença. "Nós não podemos parar o nosso pessoal para fazer paper. Nós temos aqui vários doutores, professores, pessoas com mestrado. Nós temos duas residências médicas. Temos aqui o nível 3, que é o máximo no Brasil. Nós temos ISO 14.000 e vários prêmios", rebateu.

Intubação Endotraqueal

O portal Em Tempo conversou com o Diretor Clínico da Samel, Daniel Fonseca, que explicou como seria o processo correto. "O paciente que é submetido a intubação endotraqueal, é um paciente que tem se mantido dentro do hospital durante muito mais tempo. Então, nós percebemos que, se você consegue entre o quarto e quinto dia, manter uma pressão positiva de oxigênio nesse paciente de forma que ele não venha a evoluir com quadro de hipoxemia (baixo nível de oxigênio no sangue). O paciente passa entre o sétimo e o oitavo dia do pico da inflamação da doença de uma forma mais importante. Após isso, a chance de ele vir a progredir da doença sem nenhum tipo de complicação é muito maior."

