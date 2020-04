Shopping de Manaus doa máscaras à Secretaria de Saúde

| Foto: Reprodução





Manaus - Devido à pandemia do coronavírus, o Manauara Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, doou 1,5 mil máscaras para a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam), que serão utilizadas no Hospital de Campanha que está sendo montado em Manaus.

A doação é uma forma a contribuir com o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Maior administradora de shopping do país, a Aliansce Sonae também fará a distribuição de 2 mil cestas básicas para diversas entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Manaus.

“Entendemos que é hora de criarmos ações para que possamos passar juntos por esse momento tão delicado. Acreditamos que as máscaras e as cestas poderão ajudar de alguma maneira quem está sentindo as maiores dificuldades diante da pandemia”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping Fábio Deganutti.

Em todo o país, serão 35 mil cestas distribuídas pela Aliansce Sonae, que também está contribuindo com a instalação na ativação de 60 leitos de UTI para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Nesse momento de tantas incertezas e preocupações sociais e econômicas, estamos atentos ao bem-estar das pessoas e, por isso, trabalhamos incessantemente na conscientização e prevenção contra o novo coronavírus e, ao mesmo tempo, criamos iniciativas de apoio à nossa rede de colaboradores, lojistas, parceiros e a toda a sociedade”, afirma Rafael Sales, CEO da companhia.

*Com informações da Assessoria