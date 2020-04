Estado alinha parceria para uso de sistema de ventilação não invasivo

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu neste sábado (11), na sede do Governo, com o diretor-presidente da Samel, Luís Alberto Nicolau, para tratar de acordo de cooperação visando o compartilhamento de protocolo de assistência, que usa sistema de ventilação não invasivo, a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) no estado. A parceria envolve, inicialmente, Estado, Samel e a Transire, empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Nós estamos conversando com o pessoal da Samel, e nossa equipe técnica também já estava conversando com os técnicos dessa unidade privada de saúde, que tem alguns protocolos que estão sendo desenvolvidos em parceria com uma empresa do Distrito Industrial e tem dado resultado muito significativo”, disse Wilson Lima.

Além do governador, participaram da reunião o vice-governador, Carlos Almeida, a secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, e o deputado estadual Ricardo Nicolau.

“Nós estamos de braços abertos para ajudar a população amazonense. Já tivemos inclusive no interior e nós estamos aqui fazendo um acordo de cooperação onde nós vamos abrir todos os nossos protocolos, nós vamos dar o treinamento, nós vamos disponibilizar as cápsulas, nós já temos também autorização do doutor Gilberto Novaes, da Transire, para estarmos aqui e juntos cooperar, Samel, Transire e Governo”, ressaltou Luís Nicolau.

As chamadas cápsulas de ventilação não invasivas estão sendo produzidas pela Transire e sendo usadas pela Samel em pacientes com Covid-19, possibilitando diminuição do tempo médio de internação de pacientes com a doença. De acordo com a Samel, o método tem demonstrado um tempo médio de 4,9 dias de internação, bem abaixo da média de 15 dias.

Wilson Lima destacou, durante a reunião, a importante contribuição da iniciativa privada no combate ao Covid-19. “Essa não é uma responsabilidade só do Estado, é uma responsabilidade de todos. Quero destacar o empenho da Samel, dos protocolos que estão sendo estabelecidos e, inclusive, de novas descobertas que serão importantes não só nesse momento, mas permanentemente depois, para a medicina. E tudo o que eles estão nos ofertando aqui é de forma gratuita e com esse espírito de solidariedade, de entender o momento difícil pelo qual todos nós estamos passando”, afirmou.

