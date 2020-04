Segundo hospital de campanha do governo será construído em Manaus

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou neste sábado (11) que o próximo hospital de campanha da União será em Manaus. A informação foi repassada em visita ao primeiro hospital de campanha do governo federal, que está sendo construído em Águas Lindas (GO), Entorno do Distrito Federal. Mandetta disse que assinará a ordem no domingo (12). A unidade terá a mesma capacidade que a de Águas Lindas, com 200 leitos para atender pacientes com a Covid-19.

O hospital improvisado na cidade goiana está sendo instalado em uma área de 10 mil metros quadrados e terá 200 leitos de semi-UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Serão atendidos pacientes de Goiás e do Distrito Federal. A construção começou há uma semana e a previsão é que esteja pronto em 15 dias. Há quinze anos, Águas Lindas aguarda a conclusão de um hospital.

“Aqui tem uma obra paralisada que nunca saiu e agora estamos tendo que improvisar para dar o mínimo de condição de atendimento em uma região que tem ausência de infraestrutura proporcional ao tamanho da população. O que nos resta é fazer uma unidade de campanha, improvisada para não deixar ter desassistência”, disse o ministro.

Brasil passa de mil mortes

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), superou a marca de mil mortes no Brasil nesta sexta-feira (10). Balanço do Ministério da Saúde aponta o total de 1.056 mortes e 19.638 casos confirmados.

O país chegou a este número 44 dias após o primeiro caso registrado no país e 24 dias após após o registro da primeira mortes

Os estados com mais mortes são: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas, respectivamente.

Os estados com menos mortes são: Acre (2), Amapá (2), Rondônia (2), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (2), Roraima (3), Alagoas (3) e Sergipe (4).

Tocantins é o único estado que não registrou mortes