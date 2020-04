Igreja comemora a Páscoa de maneira virtual com seus fiéis

Cada família poderá acompanhar pelos dispositivos móveis a programação que será transmitida ao vivo pelo Instagram | Foto: Divulgação

Manaus - Com o problema da pandemia do Covid-19 pelo mundo, as igrejas tiveram que adotar um novo estilo para reunir os fiéis nas missas e cultos por meio de transmissões online. Essa adaptação mexeu com as estruturas litúrgicas, mas não impediu de optarem pela inovação e manterem algumas tradições, mesmo que de maneira virtual. Esse é o caso da igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR), localizada da estrada da Ponta Negra, Zona Oeste, que, no próximo domingo (12), vai realizar a primeira celebração da Páscoa por meio de uma live nas redes sociais para todo o Brasil.



A transmissão vai "congregar" virtualmente as famílias para assistirem à mensagem sobre a ressurreição de Cristo, conforme os preceitos bíblicos, e ainda realizar uma 'Santa Ceia' para celebrar a festividade cristã. Cada família poderá acompanhar pelos dispositivos móveis a programação que será transmitida ao vivo pelo Instagram: @reneterranovaoficial, a partir das 20h (Horário de Manaus).

"Tivemos de nos reinventar e usar as ferramentas que estão ao nosso dispor. Antes fazíamos tudo de forma presencial e agora estamos todos conectados diretamente, ainda que de forma remota, pela Internet, cada um no seu computador, tablete, ou smartphone. Todos estão convidados, independente de crenças ou religião, para estarmos juntos nesse tempo especial ", destacou o presidente do MIR, Apóstolo Renê Terra Nova.

Na programação, está incluso também o Fruto Fiel, uma celebração que reúne todos os grupos e equipes das igrejas ligadas ao M12 pelo Brasil a fora com suas bandeiras dos estados e nações.

Conectados - Esse trabalho de transmissão de cultos online vem sendo realizado desde o início das restrições de aglomerações de pessoas em espaços públicos, por conta do avanço do Covid-19. A igreja ainda realiza diariamente duas lives para manter os membros informados sobre as atividades eclesiásticas, às 11h12 e 22h12, horário Manaus.

"Estamos conectados todos os dias através das redes sociais. E nessas conversas instantâneas e espontâneas, há uma interatividade, aproximação e o sentimento de alegria de poder trabalhar a evangelização junto às pessoas. Nunca fizemos tão bom uso das redes sociais como neste tempo, ainda que de forma virtual", completa Renê Terra Nova.

*Com informações da Assessoria