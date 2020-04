“Somos responsáveis por nossas vidas”, afirma diretora da FVS-AM

Manaus - Na live deste sábado (11), transmitida pelas redes sociais do Governo do Amazonas para atualização de informações sobre o novo coronavírus, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, reforçou o pedido para que a população siga em isolamento social. Segundo ela, muitos não estão cumprindo a quarentena, o que pode levar a um cenário de mais óbitos.

A diretora afirmou que Manaus é a capital com o maior número de não adesão ao isolamento social e que tem visto pessoas andando pelo centro simplesmente por andarem, uma vez que o comércio está fechado. Segundo Rosemary, muitos estão se expondo desnecessariamente.

O dado é confirmado pela empresa In Loco, que divulgou, nesta quinta-feira (9), um estudo que aponta que entre as dez maiores capitais do País, a que apresentou maior proporção de pessoas circulando nas últimas semanas foi a do Amazonas. Segundo a pesquisa, nos dias de semana, Manaus ficou abaixo dos 48% de isolamento social. Nenhuma capital viu suas ruas ficarem mais vazias durante a semana passada.

Diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto | Foto: Reprodução/Internet

Rosemary também apresentou uma pesquisa elaborada pelo médico francês Ramy Rahmé, pós-doutorando da Universidade de Paris, que aproveitou o confinamento ao qual está submetido em Nova York (EUA) para criar um gráfico, corroborado por vários estudos, que resume as principais formas de manifestação da doença por trás da pandemia do Covid-19.

O material, que viralizou nas redes sociais de profissionais de saúde, reforça que a maioria dos infectados é assintomática ou apresenta sinais de leves a moderados, que não exigem internação. Por outro lado, indica que a mortalidade em casos críticos, que exigem UTI e ventilação, chega a 50% em alguns locais.

“Essa pesquisa mostra que 30% dos casos irão ocorrer sem sintomas, ou seja, se não tem sintomas você não sabe quem pode estar transmitindo o vírus. Você pode achar que está indo visitar alguém que não está doente e contrair o vírus. O estudo ainda demonstra que 55% dos pacientes apresentam sintomas leves - nesse caso sendo necessário ficar em total isolamento - que 10% terão sintomas graves e que 5% apresentarão sintomas críticos, podendo ficar na UTI e acabar morrendo”, explicou a diretora.

Ela também chamou atenção para a responsabilidade social que todos precisam ter nesse momento. “Não podemos achar que só a Prefeitura ou o Governo do Estado têm responsabilidade com as nossas vidas. É importante lembrar que nós somos responsáveis pelas nossas vidas. O que fazemos hoje determina se vamos viver ou morrer”, encerrou Rosemary.