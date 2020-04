Indígena do AM de 78 anos com coronavírus apresenta melhora

Um indígena de 78 anos, pertencente ao povo Ticuna, de Belém do Solimões, em Tabatinga (distante a 1110 quilômetros de Manaus, resiste ao novo coronavírus e passa bem. De acordo com a prefeitura de Tabatinga, este é o primeiro caso do novo coronavírus oficialmente registrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) em Tabatinga.

Em nota de esclarecimento, divulgada neste sábado (11), a secretária de Saúde de Tabatinga, Ana Neta do Nascimento, em nome do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, informou que o indígena de 78 anos, residente na comunidade Belém do Solimões, apresenta um quadro clinicamente estável, quase fora de perigo.

Segundo a nota, o indígena veio a Manaus para tratamento no Hospital Delphina Aziz desde o dia 17 de março. A seguir, foi submetido a procedimentos nos hospitais Adriano Jorge, na Cachoeirinha, na Zona Sul, e Francisca Mendes, na Zona Leste de Manaus. No Francisca Mendes os exames confirmaram o indígena como positivo para o coronavírus.

A Susam, de acordo com a nota, poderá tirar o indígena da estatística negativa com relação ao coronavírus caso o seu quadro clínico melhore nos próximos dias. Belém do Solimões, seu local de origem, é a maior aldeia indígena do país, com mais de seis mil habitantes pertencentes a tribo Ticuna.