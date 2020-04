Instalação do hospital de campanha de Manaus segue em ritmo acelerado

Manaus - Segue em ritmo acelerado a instalação do hospital de campanha da Prefeitura de Manaus, no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, na zona Norte, para ampliar o atendimento aos pacientes com a Covid-19. Neste sábado (11), o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, acompanhou os serviços e constatou que cerca de 100 pessoas trabalhavam na limpeza do local, acabamentos e adequações, instalações de ar-condicionados e na implantação da tubulação para oxigênio e gás comprimido nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

O secretário explicou que os refeitórios, que anteriormente eram espaços abertos, estão sendo fechados para se transformar em UTIs com 16 leitos cada, já estão com os refrigeradores de ar instalados e começam a receber a tubulação necessária para o oxigênio. Segundo Magaldi, os cilindros de oxigênio também começaram a ser entregues no local.

Cerca de 100 pessoas trabalham na limpeza do local | Foto: Alex Pazuello/Semcom

“Esse hospital de campanha será montado em dois prédios e, por isso, temos aqui um verdadeiro exército de trabalhadores. Cada prédio terá um espaço para UTI e com isso esperamos que muito em breve já possamos receber pacientes”, explicou Magaldi. “É um espaço grande que requer uma obra complexa para a chegada de muitos equipamentos, mas estamos trabalhando com força máxima e de forma muito rápida para seguir a determinação do prefeito Arthur Neto de colocar o hospital para funcionar o mais rápido possível”, completou.

Além do trabalho para instalação do hospital de campanha, a prefeitura trabalha no entorno com mais de 60 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizando serviços de tapa-buracos e meio-fio para atender o fluxo de pessoas que devem circular na localidade com a abertura desse centro de atendimento. Paralelo a esse serviço, também acontece uma grande ação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) no local.

O hospital de campanha terá 144 leitos, incluindo os 32 de UTI, e ainda irá contar com o suporte de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada também no bairro Lago Azul, zona Norte, que será inaugurada nos próximos dias com o hospital de campanha.

*Com informações da assessoria