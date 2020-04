No AM, mais dois indígenas morrem após contrair o novo coronavírus

Manaus - Um indígena de 78 anos, da etnia Ticuna, e uma indígena da etnia Kokama, de 44 anos, tiveram os óbitos confirmados neste sábado (11) vítimas do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Com as duas mortes confirmadas neste sábado, já se contabiliza três óbitos oficialmente pelo órgão. A primeira foi de um adolescente yanomami, na última quinta-feira (9).



De acordo com a prefeitura de Tabatinga (distante 1.110 quilômetros de Manaus), o indígena de 78 anos foi o primeiro caso de coronavírus oficialmente registrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) no município.

Belém do Solimões, local de origem do indígena de 78 anos, é a maior aldeia indígena do Brasil, com mais de seis mil habitantes pertencentes à tribo Ticuna. Segundo a Secretaria Especial de Saúde, o Indígena foi removido com urgência do Hospital de Tabatinga, no dia 16 de março, para tratar um bloqueio no coração.

Ele foi posteriormente internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Delphina Aziz, depois transferido ao hospital Adriano Jorge e, enfim, para o Hospital Francisca Mendes, onde testou positivo para o coronavírus e faleceu.

Em nota, além do falecimento do Ticuna, a Funai lamentou também o falecimento de uma indígena da etnia Kokama, de 44 anos, que estava internada em Manaus desde o dia 28 de fevereiro. Ela estava tratando uma anemia, quando contraiu a Covid-19 e, não resistindo, faleceu também neste sábado.

A primeira morte entre a população indígena ocorreu na última quinta-feira (9). O jovem yanomami Alvanei Xirixana, de 15 anos, estava internado na UTI do Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista, desde o dia 3 de abril. O primeiro exame deu negativo e doença só foi confirmada após a contraprova.