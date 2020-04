Rede de Supermercados doa 2 mil ovos de Páscoa para crianças em Manaus

A iniciativa faz parte da campanha ‘Você - Cuidar de você é cuidar de todos' | Foto: Divulgação

Manaus - Duas mil crianças de Manaus tiveram uma Páscoa mais doce este ano com a doações de ovos de chocolate realizada na manhã deste domingo (12), pelo Grupo DB, para 23 comunidades carentes de Manaus e onze entidades assistenciais da cidade.

A iniciativa faz parte da campanha ‘Você - Cuidar de você é cuidar de todos', lançada pela empresa no mês passado para prevenir, prestar orientações de combate ao Covid-19 (coronavírus) e apoiar organizações filantrópicas e de assistência social da cidade, que atendem menores, famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, durante a pandemia.

A entrega dos ovos de Páscoa do Grupo DB foi realizada diretamente em locais específicos para evitar aglomerações | Foto: Divulgação

A exemplo do mês passado, quando foram doadas mil cestas básicas para instituições da cidade e órgãos públicos, a entrega dos ovos de Páscoa do Grupo DB foi realizada diretamente em locais específicos para evitar aglomerações, como na Paróquia Nossa Senhora Mãe de Misericórdia (comunidade São Francisco de Chagas), que distribuiu os ovos para as crianças das comunidades.

Também receberam as doações na manhã deste domingo as onze entidades beneficiadas em Manaus: Instituto Abrace (bairro Riacho Doce), Unividas (Coroado), ICA (no Braga Mendes), Instituto Mãos Amigas (Compensa), Associação Beneficente Amigos da Verdade (Monte Pascoal), Ceac (no bairro Monte das Oliveiras), Associação Comunidade Jesus da Galileia, Projeto Coração do Pai (Santa Etelvina), Associação Ana Oliveira, Instituto Mãos que Criam Artes, no bairro Monte das Oliveiras e a Associação Mãos Unidas Pelo Autismo (MUPA), no Parque das Laranjeiras.

Também receberam as doações na manhã deste domingo as onze entidades beneficiadas em Manaus | Foto: Divulgação

“Estamos vivendo um momento complicado, no qual é preciso união e solidariedade entre todas as pessoas em Manaus e no mundo, e o Grupo DB faz questão de se fazer presente para reforçar nosso compromisso com a cidade e com aqueles que mais precisam de apoio e suporte nesta hora”, afirmou o diretor-presidente do DB, Sidney Pedrosa, idealizador da campanha ‘Você - Cuidar de você é cuidar de todos'.

Além dos donativos, a campanha está presente diariamente nas redes sociais da empresa | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria.