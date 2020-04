Vereador Raulzinho é internado com suspeita de infarto

Manaus – Na tarde deste domingo (12), o vereador Robson da Silva Teixeira do Democratas (DEM), mais conhecido como Raulzinho, foi levado às pressas para o hospital queixando-se de fortes dores no peito e com suspeita de infarto. A informação foi confirmada pela assessoria do vereador, nas redes sociais.

Sentindo fortes dores no peito e falta de ar, Raulzinho foi socorrido por sua esposa e levado até uma unidade de saúde. O mesmo fez uma bateria de exames, foi medicado e já está em sua residência aguardando os resultados dos exames.

O vereador é conhecido por ter vários projetos voltados para as crianças na cidade de Manaus e viralizou na internet, no ano de 2019, com um vídeo no qual dança o hit “Senta, senta pra valer a pena” fantasiado de Super Homem. Ele foi aclamado pelos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante sessão plenária.

“Com certeza as crianças estão amando. Vossa excelência está dando uma grande contribuição. A Câmara precisa dar apoio e esperamos que o vereador possa encontrar espaço na mídia”, disse o líder do prefeito na Casa, Marcelo Alexandre (PHS), na época do ocorrido.

As imagens da performance do parlamentar foram gravadas durante os festejos de aniversário do bairro Mutirão, quando ele foi convidado a subir ao palco. Segundo a assessoria de imprensa do vereador, fantasiar-se de super-herói é comum para ele e presenta o projeto ‘Trenzinho da Alegria’, que percorre os bairros de Manaus com palestras para conscientizar crianças e a sociedade sobre preservação do meio ambiente.