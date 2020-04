'Drive-thru solidário' reinicia nesta segunda-feira (13) em Manaus

É a Semasc que, após a triagem do material, entrega as doações e faz as marmitas, que são doadas às pessoas em vulnerabilidade | Foto: Divulgação

Manaus - "O bem também contagia. Espalhe solidariedade”. Esse mote da campanha #ManausSolidária, em atenção a pessoas em situação de rua, reflete o que vem acontecendo no drive-thru solidário, montado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste da cidade.

Desde que começou a funcionar, no último dia 6 de abril, centenas de pessoas já passaram pelo local para demonstrar solidariedade de forma concreta. Após o feriado da Semana Santa, as arrecadações reiniciam na segunda-feira (13).

Por meio das doações, o Fundo Manaus Solidária, que coordena a iniciativa, conseguiu arrecadar e repassar a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), centenas de roupas, calçados, materiais de limpeza, de higiene pessoal e alimentos. É a Semasc que, após a triagem do material, entrega as doações e faz as marmitas, que são doadas às pessoas em vulnerabilidade.

Presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro ressalta a importância da participação da sociedade em todas as iniciativas do município em favor das pessoas menos favorecidas, especialmente agora, quando o mundo passa por um momento tão crítico e algumas iniciativas populares precisaram ser reduzidas ou suspensas, temporariamente.

“Temos percebido que muitas iniciativas populares de assistência precisaram ser suspensas por conta da pandemia, o que deixa essas pessoas com mais dificuldades de sobreviver nas ruas. Nós, da prefeitura, estamos nos desdobrando para atender a essa demanda, cada vez mais crescente, infelizmente. Sem o apoio da sociedade, esse momento seria ainda mais difícil para todos. O prefeito Arthur Virgílio Neto e eu somos extremamente gratos por todas as pessoas que já passaram pelo drive-thru solidário. A ajuda de todos é muito bem-vinda”, ressaltou.

Sociedade

Uma das pessoas que atendeu ao apelo social foi o autônomo, Rubens Gomes Teixeira, 48. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras em decorrência do novo coronavírus, ele fez questão de ajudar a quem mais precisa neste momento. “Todos nós, que podemos, precisamos ajudar aos necessitados. Na verdade, todos nós estamos passando por uma situação difícil, mas o pouco que a gente tem, a gente reparte também com os que não têm. Durante a minha vida toda, sempre separei um pouco da minha renda para ajudar as pessoas necessitadas e, neste momento então, é ainda mais importante”, afirmou.

O sentimento é compartilhado pela servidora da Casa Civil, Fátima Gonçalves Formoso. Conforme ela, o que se puder doar deve ser doado pelo bem de quem mais precisa. “Sinto-me muito feliz em poder ajudar o próximo. No que eu puder ajudar, vou ajudar mesmo”, afirmou.

A campanha #ManausSolidária estimula a doação de produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade. Sabonetes, escova de dentes, creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral.

Os itens arrecadados são doados para pessoas em situação de rua, que são atendidas pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), pelo Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), em Aparecida. O drive-thru solidário, localizado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h.