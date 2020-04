Ministra Damares chega a Manaus para discutir atendimentos a indígenas

Manaus - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, chegou a Manaus neste domingo (12) para tratar sobre o atendimento aos indígenas, durante a pandemia do coronavírus. A informação foi divulgada durante pronunciamento de live do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

Acompanhada do diretor-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, Damares se reúne ainda na tarde deste domingo (12) com o governador.

A ministra chega um dia após o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, anunciar construir um hospital de campanha em Manaus, uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus no país, para atender a população indígena. E também depois de o Amazonas contabilizar três óbitos de indígenas infectados com o novo coronavírus.

Três indígenas morrem após contrair o novo coronavírus