Escritor amazonense é internado com suspeita de Covid-19

Manaus – O poeta, dramaturgo e escritor Tenório Telles, membro da Academia Amazonense de Letras (ALL) e doutorando na Universidade de São Paulo (USP), está internado em um hospital de Manaus, vítima do novo coronavírus (Covid-19).

A notícia foi divulgada por uma amiga do escritor, que publicou uma mensagem de pesar em suas redes sociais. Tenório é uma personalidade de destaque no cenário cultural amazonense e também é professor de Língua Portuguesa e Literatura, pesquisador e crítico literário, autor de trabalhos sobre a Literatura Brasileira e Regional.

O amazonense colabora com vários veículos de comunicação amazonenses, por meio dos quais publica textos de análise literária. Também é coordenador editorial da Editora Valer e desenvolve projetos que ampliam o cenário literário amazonense, resgatando obras e descobrindo novos autores.

Telles recebeu o segundo lugar no 5° Concurso de Ensaios de Literatura Coreana | Foto: Reprodução/Internet

No ano de 2019, Telles recebeu o segundo lugar no 5° Concurso de Ensaios de Literatura Coreana. O ensaio, intitulado “A lírica coreana moderna: problematização ontológica do ser poético num tempo fraturado”, é uma reflexão sobre a percepção literária dos poetas coreanos sobre a cultura e o processo histórico contemporâneo do país, refletindo sobre o impacto da colonização e das guerras sobre a subjetividade e processo de construção da identidade coreana.