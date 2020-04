Últimos dias para receber doações de alimentos do Estado

Manaus - Segue, até próxima quarta-feira (15), o prazo para associações e instituições que desenvolvem trabalhos de assistência social se cadastrarem para receberem doação de alimento do Governo do Amazonas. A ação é realizada por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do link .

A determinação do Governo do Amazonas é ajudar as entidades que estão passando por dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, o governador Wilson Lima está tomando as medidas necessárias para que todos os grupos em vulnerabilidade social tenham condições de enfrentar a pandemia. O objetivo da ação é fazer com que as doações cheguem até às instituições que ainda não são cadastradas junto ao Estado.

A titular da Sejusc ressalta que o Governo do Estado, por meio das suas secretarias de Justiça (Sejusc), Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), está arrecadando alimentos e, a partir do cadastro dessas instituições, fará a distribuição para a população que mais precisa.

Os alimentos foram adquiridos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), vinculada à agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

Os alimentos foram adquiridos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) | Foto: Divulgação/SECOM

Procedimento

Para conseguir ter acesso às doações, basta preencher o formulário disponível no link . Nele, o solicitante informa o número do cartão CNPJ da instituição (caso tenha), Carteira de Identidade (RG) e CPF do representante legal; em qual município do Amazonas atua; o número de pessoas beneficiadas; entre outros.

Após o beneficiário receber a doação, ele tem o prazo de até cinco dias úteis para enviar o relatório, contendo imagens da cautela de entrega dos produtos, assinada pelo representante legal; a quantidade de pessoas ou famílias beneficiadas; e o registro fotográfico da ação.

Empresas privadas que queiram contribuir com doações direcionadas aos grupos em vulnerabilidade social e aos centros de apoio podem entrar em contato com a Sejusc por meio do número (92) 9410-4599.

Três pontos de coleta

Doações de cestas básicas, roupas e produtos de higiene podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em três pontos de Manaus: na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD/Sejusc), localizada na rua Salvador, 456, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul; no Teatro Amazonas, situado no Largo de São Sebastião, Centro; e na sede da Seas, na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada, zona centro-sul.

Todos os produtos doados são destinados aos públicos mais vulneráveis | Foto: Divulgação/SECOM

Todos os produtos doados pelos voluntários individuais da sociedade civil e empresas privadas são destinados aos públicos mais vulneráveis, associações filantrópicas e instituições de caridade, que desenvolvem trabalhos de assistência social voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, mulheres, crianças, população LGBT e pessoas em situação de rua.

*Com informações da assessoria