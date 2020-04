Incêndio destrói quitinete no Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus

Equipe de combate dos bombeiros atuando no local da ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Uma residência de madeira ficou totalmente destruída após ser atingida por um incêndio na noite de domingo (12). O caso aconteceu, por volta das 22h, na travessa Paraguaçu, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe de combate chegou ao local sete minutos após ser acionada pela central de ocorrências 193. O imóvel teve perda total e não houve feridos.

Ainda conforme o CBMAM, no local funcionava uma quitinete. Não há informações sobre as causas do incêndio.

Equipes da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também estiveram no local do sinistro e informaram que, preliminarmente, o fogo poderia ter sido causado por um acidente doméstico. As vítimas foram orientadas.