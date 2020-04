Prefeito Arthur Neto declara colapso funerário em Manaus

O Amazonas é um dos estados com mais mortes por Covid-19 | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, se pronunciou sobre o número de mortes causadas pela Covid-19 e declarou "colapso funerário". Trabalhadores do ramo apontam que o problema é outro.

Em nota, representantes das funerárias do Amazonas disseram que não são as funerárias que estão em colapso, mas sim o cemitério Tarumã. Segundo eles, o local não tem mais espaço para enterrar as vítimas do coronavírus.

Prefeito Arthur Neto declarou estado de "colapso funerário" | Foto: TV Em Tempo

Desde o início da pandemia, o número de enterros cresceu em Manaus. Se as mortes continuarem pode não haver espaço suficiente nos cemitérios para dar conta da demanda de corpos.

O Amazonas é um dos estados com mais mortes por Covid-19 registradas. Até o último sábado (11) mais de 50 pessoas morreram pela doença desde o início da epidemia.

