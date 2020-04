Como os pets estão reagindo à quarentena? Fique atento

Seu pet apresentou comportamento estranho nessa quarentena? | Foto: Divulgação

Manaus - A quarentena mudou a rotina de todos, incluindo a vida dos animais de estimação. Alguns animais têm reagido de maneira diferente nesse período. Visando a saúde dos bichos e que eles podem ter estresse e depressão, assim como os seres humanos, nesse momento é necessário dar atenção a eles. Principalmente àqueles que precisaram mudar os hábitos radicalmente, de acordo com veterinários.

Max, é um cachorro adotado, de raça não definida, cor areia, porte médio e olhos castanhos claros. Adotado em 2018, ele tem três anos e gosta muito de passear. Segundo sua tutora Maria, durante a quarentena, o canino apresentou comportamentos diferentes do comum.

“Essa semana ele fez uma coisa que nunca tinha feito na vida. Moramos em casa, tem dois quartos, temos área e quintal. Max entrou, escolheu o quarto de trás e fez xixi no chão. Atitude que ele não faz. Geralmente ele urina na parede do lado de fora. Pensei logo, esse cachorro não esta bem psicologicamente”, disse Maria.

Para a médica veterinária, Deisiane Santos, animais de estimação, são os que mais sofrem com o isolamento. Por esse motivo, estão os animais predispostos a desenvolver um quadro de depressão. Àqueles que possuem a rotina de ir à rua, que já tem o hábito de fazer passeios e outas atividades, provavelmente podem desencadear uma série de problemas comportamentais.

“Essa determinação da quarentena, está trazendo novos desafios e novos costumes para dentro de casa. Os animais principalmente cães e gatos, podem sofrer com depressão. Assim como em humanos, fatores dos mais variados levam um animal domesticado a entrar em depressão. Experiências traumáticas, perdas por morte ou abandono, introdução de um novo indivíduo sendo da mesma espécie ou não, mudança de ambiente ou mesmo de rotina súbita, solidão, dentre outras”, explicou a médica veterinária.

Como identificar se o animal está precisando de ajuda?

Os tutores precisam ficar atentos a qualquer alteração de comportamento de seus animais. A médica Deisiane, explicou que dever ser observado a maneira como ele defeca ou urina em locais diferentes do usual, destruição de objetos, escavações, intolerância ao toque físico, lambedura de patas, assim, como reações mais graves de agressividade, anorexia, apatia, vômitos, diarreia entre outros.

Ao notar qualquer sinal acima citado, cuidado, o animal em questão pode ter uma doença mais severa decorrente de complicações. A supervisão de um médico veterinário é essencial para diagnóstico e tratamento de distúrbios dessa natureza.

A veterinária Deisiane, explicou que não há maior remédio para os bichos que amor, carinho e atenção dos donos. “Os tutores devem investir em brinquedos interativos, brincadeiras, dar a alimentação em brinquedos inteligentes que incentivem o pet a “caçar” a comida, entre outros, para distrair o animal e fazê-lo gastar energia”.

O adestramento é uma boa pedida, também, de acordo com Deisiane. O importante é fazer seu animal sentir sua presença, fazendo-lhes acompanhar a essa rotina, claro que com todos os cuidados necessários. Para a médica: “precisamos acreditar que logo tudo isso acabará e poderemos voltar as nossas atividades normais”.