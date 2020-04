Mais um médico morre vítima de insuficiência cardiorrespiratória no AM

Manaus- O clínico geral Juarez Klinger de Areal Souto é o segundo médico que teve a morte confirmada nesta segunda-feira (13) no Amazonas. O médico morreu aos 85 anos, em decorrência de insuficiência cardiorrespiratória . Ele é o quarto médico a morrer em Manaus, em apenas em dois dias.

Natural de Coari, o médico atuava em Clínica Médica, Pneumologia, Pediatria e Gastrenterologia. Foi professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e completou 60 anos de medicina em dezembro de 2019.

Outros médicos

Nesse domingo (12), foram confirmadas as mortes dos médicos Altamir Bindá e Raimundo Ferreira, por meio de uma nota de pesar divulgada pela vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), Patrícia Sicchar.

"Perdemos grandes guerreiros nesta madrugada. Que Deus console suas famílias e amigos. Quantos mais perderemos por culpa de falta de estrutura e EPIs?", questiona Patrícia.

Nesta segunda-feira (13), o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREMAM) confirmou a morte do médico Carlos Roberto de Medeiros. Segundo as notas emitidas pelo conselho, somente os médicos Altamir Bindá e Carlos Medeiros tiveram a morte em decorrência da Covid-19.

Técnica de enfermagem também morreu

Também faleceu na última terça-feira (7), a técnica de enfermagem Karlessandra da Silva Correa, 40, que trabalhava no Hospital Platão Araújo, Zona Leste da capital, o diagnóstico apontou que a profissional faleceu pelo vírus H1N1, mas as autoridades de saúde não descartaram a suspeita por Covid-19.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde (SindSaúde), mais de 50 profissionais da área estão com suspeita do novo Coronavírus em Manaus. O sindicato lamentou a situação e disse que as contaminações podem ser decorrentes da falta Equipamento de Proteção Individual (EPI's) de qualidade, que são usados pelos profissionais - uma vez que alguns precisam cumprir carga horária de doze horas usando apenas uma máscara cirúrgica, sem poder fazer a troca por falta de equipamento.

Veja a nota: