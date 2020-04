Cão que teve focinho cortado é transferido para atendimento em Manaus

O cachorro foi transferido para receber cuidados em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O caso de crueldade contra um animal no município de Novo Aripuanã (a 228 Km de Manaus) que aconteceu na última terça-feira (7) chocou a população local. O cachorro que teve o focinho cortado com um terçado por um morador recebeu o nome de "Guerreiro" e foi trazido para Manaus para receber tratamento médico veterinário neste sábado (11).

No dia do crime, o animal foi encontrado muito fraco e sangrando. O focinho do cachorro estava dependurado pela pele, revelando uma crueldade sem tamanho. Moradores do bairro Tucumã, Zona Sul do município socorreram o bichinho.

Ao saber do crime, a deputada estadual Joana Darc (PL) acionou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) para que tomasse providências.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no município, o suspeito pelo crime estava alcoolizado.

A cena revoltou moradores do local | Foto: reprodução

"Nesta segunda-feira (13) Guerreiro vai passar por três veterinários e fazer avaliação. O que aconteceu com este cão foi uma crueldade sem tamanho. Assim que soube, não medi esforços para trazê-lo para a capital, respeitando todas as medidas de prevenção contra o Coronavírus. Trata-se de uma vida, um animal que sofreu maus-tratos e eu não poderia ficar inerte diante disso", relatou Joana.

O suspeito foi levado à delegacia do município, prestou esclarecimentos e foi liberado, porém irá responder por maus-tratos. O homem alegou que o cachorro comeu o peixe assado que ele estava cozinhando e por isso desferiu o golpe contra o animal.

Crime

Em janeiro de 2020, a Dema registrou 38 ocorrências de maus-tratos a animais, o que representou ao menos uma denúncia registrada por dia. Quem comete esse tipo de crime responde a inquérito policial, com pena que vai de três meses a um ano de detenção, além de multas.

A Dema está localizada em novo endereço: rua 27 de Novembro, nº 26, bairro Compensa, Zona Oeste. Os telefones para contato são o (92) 3239-3840 e o 99962-2340.