Live solidária arrecadará doações para artistas de Manaus

Durante todo o show será possível fazer doações

Manaus - O Moai Restobar e a Roda de Samba da Cidade Nova se uniram com o intuito de ajudar profissionais do setor de entretenimento e estarão realizando nesta terça-feira (14), a partir das 20h30, uma Live solidária para arrecadar donativos e alimentos. Tudo o que for arrecadado durante a live será destinado aos profissionais que trabalham na área.

A live contará com shows de Vanessa Auzier, Maykinho e Feras do Forró, Grupo Estrelas e Jyou Guerra. A transmissão será pelo perfil oficial do Moai Restobar (@moairestobar) e perfil oficial da Roda de Samba da Cidade Nova (rdscidadenova) no Instagram, YouTube e Facebook.

Segundo a organização do evento, a live tem por objetivo promover o trabalho dos artistas locais, além de levar diversão para quem está em casa cumprindo o isolamento social.

"É hora de ajudarmos os artistas de nossa terra, muitos tinham como fonte de renda apenas os shows e agora com as festas suspensas não tem de onde tirar o sustento. Então resolvemos nos unir para promover a diversão e poder também ajudar. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos ajudando como podemos e agora vamos abrir espaço para quem quiser doar também e ajudar os artistas", ressalta a organização da live.

Durante todo o show será possível fazer doações. Para doar basta entrar em contato pelas redes sociais oficiais das casas. Mais detalhes das doações serão passados durante a live.

